Fenômeno do Hip-hop nacional, ‘Hungria’ faz show em Manaus

Gustavo da Hungria Neves ou ‘Hungria’, o fenômeno do Hip-hop, sucesso nacional e internacional volta a capital amazonense no próximo dia 14 de junho, véspera de feriado, em única apresentação no Clube do Pará, localizado na avenida Max Teixeira, Zona Norte de Manaus. O primeiro lote de ingressos já está disponível, nos preços de R$ 20 pista, R$ 80 área VIP e R$ 250 back stage, com open bar e banheiros exclusivos.

Conheça o artista

“Hungria” foi um nome artístico adotado de 2003 a 2009, e depois desse tempo passou a usar “Hungria Hip-Hop” de 2009 a 2016, atualmente voltou a utilizar somente “Hungria”), (Nasceu em Brasília, Distrito Federal no dia 26 de maio de 1991), é um cantor e compositor de Rap/Hip-Hop. Tema principal das suas músicas atualmente são sobre vida suburbana, anteriormente sobre ostentação a carros e luxo.

Hungria já lançou um álbum em formato mixtape, uma coletânea, um EP, um álbum ao vivo e dois álbuns de estúdio, sendo um álbum como membro do grupo Son d’Play (a qual foi membro até o ano 2013). Atualmente Hungria encontra-se em carreira solo.

Hungria fez suas primeiras composições aos 13 anos, e iniciou a carreira com a música Hoje tem Encontro, e foi com o primeiro lançamento que ganhou visibilidade pela Internet com mais de 200.000 Download digital. Com anos após, Hungria estoura vários outros hits como Trinca os Graves com mais de 5 milhões de downloads, e sua principal canção de sucesso de início de carreira: Bens Materiais, lançado em 2007, que chegou a mais de 6 milhões de downloads; e hoje tendo todos os seus lançamentos, desde o início de carreira, ultrapassado a marca de 3 milhões de acessos no YouTube. Hungriaintitula-se como o “Playboy do Rap”.

No dia 13 de outubro de 2016 lançou sua nova música chamada “Provavelmente” que em menos de 24 horas já tinha mais de 100 mil visualizações. A expectativa estava grande para o lançamento de mais uma música, ao vazar na internet o trecho de uma música, intitulada anteriormente de “Olhar Dela”. Passado alguns meses, o lançamento da música ocorreu dia 16 de Dezembro de 2016, mas com o título de Quebra-cabeça com a participação de Lucas Lucco, alcançando 400.000 visualizações em uma hora, e 2 milhões em 8 horas.

Com informações da assessoria