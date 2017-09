Fenômeno da internet, Carlinhos Maia faz show em Manaus

Carlinhos é o que é nos vídeos, não um personagem –

Divulgação

Carlinhos Maia, 24 anos, que estourou na internet faz um show na capital amazonense no próximo dia 17 de setembro, às 19h, no Studio 5, localizado na avenida General Rodrigo Otávio, 3373, Crespo. O fenômeno conquistou mais de 1 milhão de seguidores em sua fanpage no Facebook. Hoje ele tem mais de 3 milhões.

Irreverente e sem nenhuma receita para o sucesso, Carlinhos é o que é nos vídeos, não um personagem, fala assuntos que estão no seu cotidiano e nada é ensaiado ou programado. Com experiência de dois anos em uma rádio local, Carlinhos conta que sua história na internet começou de brincadeira, com os amigos.

Show em Manaus

Carlinhos se prepara para a sua primeira turnê e vai percorrer 150 cidades brasileiras, entre elas a capital amazonense. Os ingressos podem ser adquiridos na Ponto Com Eventos. Qualquer informação pode ser solicitada pelo telefone (92) 99278 0626.

Locais onde os ingressos estão sendo vendidos:

Bilheteria do Studio 5

Loja Lacoste no Manauara Shopping

Loja Levi’s no Manauara Shopping

www.aloingressos.com.br

Os bilhetes poderão ser parcelados em até 3X no cartão de crédito.

Valor

Cadeira Lateral R$ 40,00

Frisa (lugar) R$ 50,00

Cadeira Arquibancada R$ 60,00

Cadeira Central R$ 60,00

Camarote (lugar) R$ 80,00

Cadeira Premium R$ 90,00

