Feirinha do Tururi: festa começa no sábado com várias atrações na Ponta Negra

A partir deste sábado (14), inicia a “Feirinha do Tururi”, folia tão conhecida e querida pelos amazonenses. O esquenta, que antecede o Boi Manaus, festa promovida para comemorar o aniversário da cidade, será realizado no Complexo Turístico da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus.

Ao todo, a “Feirinha do Tururi” contará com 29 atrações, durante nove dias. O evento, é promovido pela Associação dos Artistas do Boi Bumbá e contará com o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Domingo (15)

No domingo (15), o Boi Bumbá Garanhão abrirá a temporada com apresentação às 19h. Sebastião Júnior, levantador de toadas do Boi Garantido, continuará a festa, seguido de Arlindo Junior e Carlinhos do Boi.

Segunda (16)

Na segunda-feira (16), quem inicia a festa é o Boi Bumbá brilhante e logo após os cantores Robson Júnior, Fabiano Neves animam a noite que encerra com a apresentação do levantador de toadas do Boi Caprichoso David Assayag.

Terça (17)

Na terça-feira (17), as apresentações ficam por conta do Boi Bumbá Corre Campo, Israel Paulain, Canto da Mata e a cantora Marcia Siqueira.

Quarta (18)

Na quarta-feira (18), é a vez dos cantores Helen Veras, Fabio Casagrande, Junior Paulain e Marujada, o grupo Kamayurá.

Quinta-feira (19)

Na quinta-feira (19), a noite é comandada pelos artistas Klinger Araújo, Mara Lima, Edilson Santana e P.A Chaves.

Sexta-feira (20)

Na sexta feira, Tony Medeiros, Carlos Batata, Grupo Kuarup, e Grupo Carrapicho também passam pela feirinha. No final de semana o público vai prestigiar Cezar Pinheiro, Leonardo Castelo Branco e batucada, Prince do Boi, Ricardo Lyra e Renato Freitas.

O encerramento da feirinha será no dia 22 de outubro, com apresentações de todos os artistas. Vale ressaltar que a programação do evento está sujeita a modificações.

EM TEMPO

