Feirinha de Produtos Regionais começa neste domingo no Parque dos Bilhares

O Parque Ponte dos Bilhares, na zona Centro-Sul, passa a contar a partir deste domingo, 15/10, com a “Feirinha de Produtos Regionais”, coordenada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), em parceria com a Fundação Amazonas Sustentável (FAS).

A feirinha reúne produtores de municípios da Região Metropolitana de Manaus e acontecerá quinzenalmente, sempre a partir das 6h, na segunda etapa do parque, nas proximidades da praça da Fogueira, às margens da pista de caminhada bosqueada.

Serão comercializadas hortaliças, frutas, tubérculos, queijos, mel, biscoitos amazônicos, entre outros produtos. Paralelamente, haverá uma programação de atividades físicas para os visitantes, com pedalada ambiental e caminhada guiada.

Os quiosques do parque estarão abertos oferecendo café da manhã regional. O objetivo é movimentar as manhãs de domingo do Parque Ponte dos Bilhares e contribuir para o desenvolvimento da economia familiar de produtores rurais locais.

SERVIÇO:

O QUE: Feirinha de Produtos Regionais

QUANDO: Neste domingo, 15/10

HORÁRIO: A partir das 6h

ONDE: Parque Municipal Ponte dos Bilhares, segunda etapa, próximo à Praça da Fogueira.

Leia Mais:

Arthur já oficializou ao PSDB seu nome às prévias

Após denúncia de assédio moral, vereadora em Manaus acusa assessora de fazer chantagem

Vítima de explosão em Anori tem 80% do corpo queimado e está em estado grave