Feirão da Sepror vende produtos mais baratos

Os produtos comercializados pelo feirão da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) estão até 50% mais baratos que em outros pontos da cidade.

Aberta toda semana, de quarta-feira a domingo, a partir das 7h, mais de 500 produtores rurais disponibilizaram para a população, frutas, peixes, verduras, queijos e até quelônios, estes com a devida autorização.

Os preços de peixes, em média, variam de R$ 10 a R$ 23 o quilo. O pirarucu fresco está sendo comercializado a R$ 14, o quilo, e o lombo dele por R$ 18. A ventrecha do pirarucu seco sai a R$ 17, o quilo, e o lombo a R$ 23. O quilo do tambaqui sai a R$ 9 e o filé de dourado e tucunaré a R$ 10. Em média, são comercializados de oito a dez toneladas de pirarucu e outras espécies.

Outros produtos em destaque são o abacaxi com, aproximadamente, 80 mil frutos, e a melancia com mais de 30 toneladas.

Noriedson Lopes, 43, levou 90 caixas de mamão e, até a noite de quinta-feira (19), já havia vendido mais de 65 caixas. “Essa semana, o mamão estava amarelando, então baixei o preço para R$ 1 o quilo, para diminuir o estoque. Hoje, voltei com preço de R$ 1,50 e deve vender tudo”, disse. A média de preço do mamão na feira é de R$ 2.

Noriedson também vende couve, pepino, maracujá e limão. Toda a produção de Noriedson soma 1,8 toneladas produzida no município de Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus) e, até a manhã de sexta-feira, já havia vendido mais da metade desse total.

O dono de uma loja de autopeças, Luiz Ribeiro, 52, comprou mamão, limão, cheiro-verde e pimenta-cheirosa, e pagou por esses itens R$ 13. “Excelente os preços, bem mais baratos que as outras feiras. Por exemplo, o cheiro-verde, que custa nas outras feiras R$ 2, aqui custa apenas R$ 1”.

Márcio Diaz, 30, é vendedor de banana e maçã produzidas em Rio Preto da Eva. Da noite de quinta-feira até a manhã de sexta-feira (20), já tinha vendido mais de 50 palmas, de 300 disponíveis. “O movimento está abaixo do que se esperava, sabemos que, no início de janeiro, as pessoas têm contas a pagar, o que reduz o financeiro, mas temos vendido na média. Esse final de semana, calculo um faturamento líquido de até R$ 900”, relatou.

Aquele estoque que Márcio não consegue vender é doado para instituições sociais para não perder o produto que estraga rapidamente.

Também na primeira vez na feira, indicado por parentes, o professor Marcelo Silva, 33, levou para casa dois quilos de peixe da espécie curumim. “Gostei muito da estrutura e ainda vou conferir os preços que me disseram que é bem barato. Mas não vou levar muito peixe, porque hoje vou comprar apenas para o almoço. Se os preços agradarem eu volto”, comentou.

Suzy Pinheiro, 50, levou um estoque de 200 quilos de tambaqui e já havia vendido metade, até a manhã de ontem. O tambaqui estava com preço de R$ 8 in natura e R$ 15 tratado, podendo variar de acordo com a unidade. Sem espinha, os preços variam de R$ 30 até R$ 60 a unidade.

Joandres Xavier

EM TEMPO