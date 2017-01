Feirão da Sepror oferece produtos com preço mais baixo

Neste final de semana, produtos regionais, mais baratos e com qualidade, vão ser comercializados no Feirão da Sepror localizado no Parque de Exposição Agropecuária Eurípedes Ferreira Lins, antiga Expoagro, na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus. O local, destinado para a venda de produtos direto do produtor rural, funciona semanalmente de quarta a sábado, de 7h às 21h e, no domingo, até o meio dia.

Atualmente, o Feirão da Sepror atende em média 500 produtores que fornecem produtos como: frutas, verduras, queijos, pescado e quelônios. Este último com a comercialização autorizada pelos órgãos competentes.

“Aqui o preço é o mais barato, pois o produto não tem atravessador. Quem vende aqui são os próprios produtores rurais que cultivam o produto. Além da garantia de preço baixo, o consumidor sai daqui com a certeza de produto de qualidade”, destaca o presidente da Associação dos Produtores Rurais do Feirão, Vida Verde de Manaus (Asprofe), Antonivaldo Silva.

Os peixes vão estar com preços que variam entre R$10 a R$23, o quilo. O pirarucu fresco está sendo comercializado a R$14, o quilo, e o lombo dele por R$18. A ventrecha do pirarucu seco sai a R$17, o quilo, e o lombo a R$23. O quilo do tambaqui sai a R$ 9 e o filé de dourado e tucunaré a R$10.

Em média são comercializados de oito a dez toneladas de pirarucu e outras espécies. Outros produtos em destaque e em abundância são o abacaxi com aproximadamente 80 mil frutos e a melancia com mais de 30 toneladas.

Os produtos provenientes da produção familiar são oriundos da Zona Rural de Manaus e de municípios no entorno da capital, da Região Metropolitana de Manaus, como Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Manacapuru, Iranduba, Careiro da Várzea, Careiro Castanho e Autazes.

Com informações da assessoria