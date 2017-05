Feirão da Casa Própria terá oferta menor de imóveis neste ano

O Feirão da Casa Própria, promovido anualmente pela Caixa, não resistiu à continuidade da crise econômica e está menor neste ano. O número de imóveis colocados à venda no evento diminuiu, e o banco espera que o valor liberado em crédito imobiliário seja o mesmo do ano passado.

Segundo a Caixa, serão oferecidos 228 mil unidades em todo o país. Há um ano, a oferta era de 241 mil imóveis à venda.

Para financiar a aquisição das unidades, a Caixa espera liberar R$ 10,3 bilhões em crédito, mesmo valor de 2016, afirmou o vice-presidente de Habitação do banco, Nelson Antônio de Souza. Em termos reais, ou seja, descontada a inflação, isso representa uma queda do valor financiado.

A Caixa tem orçamento de R$ 84 bilhões para crédito imobiliário neste ano. O financiamento da casa própria depende fortemente do emprego e da confiança dos trabalhadores em manter a renda a longo prazo. A compra de imóveis é parcelada em até 35 anos na Caixa.

Ainda que a economia dê alguns sinais de recuperação – como o recuo da inflação para a meta de 4,5% e a previsão que a taxa de juros chegue em breve a um dígito-, o desemprego ainda avança. A desocupação chegava a 13,7% no trimestre encerrado em março, nível recorde, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com medo de calotes, os bancos têm restringido o crédito e financiam uma fatia menor do imóvel.

Segundo dados da Abecip divulgados pela Folha de S.Paulo, o indicador LTV (Loan-to-value, em inglês), que mede a fatia do valor do imóvel que, em média, foi financiada por bancos, recuou para 58,2% em março -menor nível desde 2007, quando a parcela era de 56,4%. Em seu ápice, em 2014, o índice atingiu 65,4%.

Além disso, a Abecip (Associação das entidades de crédito imobiliário) aponta que as concessões para a compra da casa própria recuaram para 7,8% no primeiro trimestre deste ano quando comparadas a igual período de 2016, para R$ 10,06 bilhões.

Serviço

O Feirão da Caixa começa nesta sexta (26) e segue até o domingo (28), em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Campinas (SP), Belém (PA), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Salvador (BA), Goiânia (GO) e Uberlândia (MG). A próxima etapa, em Brasília (DF), Fortaleza (CE) e Curitiba (PR), ocorrerá de 23 a 25 de junho.

O atendimento vai das 10h às 20h na sexta e no sábado. No domingo, o público pode ser atendido das 10h às 18h.

Em São Paulo, o evento ocorre no pavilhão do Anhembi, zona norte da cidade.

Para contratar o financiamento imobiliário, é preciso levar documento de identidade, CPF, comprovante de renda e residência atualizados.

Folhapress