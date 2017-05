Feirão da Caixa deve movimentas R$ 200 mil no Amazonas

As empresas do mercado imobiliário do Amazonas apostam no feirão habitacional da Caixa Econômica Federal para vender, ao menos, R$ 200 milhões e aquecer as vendas em até 30%. Conforme a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM), apenas em abril, o setor vendeu R$ 72 milhões para um total de 201 unidades, a maioria no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste, com 22 unidades comercializadas. Os dados foram divulgados ontem (29), na reunião mensal da entidade, realizada no hotel Caesar Businnes.

O presidente da Ademi-AM, Romero Reis, informou que esses dados estão dentro da média apresentada nestes primeiros meses de 2017. “Não houve queda nas vendas e, pelo contrário, o primeiro quadrimestre do ano até surpreendeu os empresários, porque se manteve equilibrado. O segundo semestre será bem melhor que o primeiro”, comentou Romero Reis.

O estudo aponta também que os imóveis “supereconômicos” foram os mais vendidos, com 69 unidades, totalizando 35% das vendas. Ainda de acordo com a pesquisa, foram vendidos 48 imóveis de padrão médio e 45 de padrão standart. A pesquisa também contabilizou a venda de sete salas comerciais. O preço médio do metro quadrado em Manaus, durante o mês de abril, foi de R$ 5.056.

Romero acredita que o cenário atual mostra que o amazonense está tendo a consciência de que é preciso descolar as atividades econômicas dos acontecimentos políticos e judiciais. Reis ressalta que o Brasil está entre as dez maiores economias mundiais e não pode estar suscetível aos problemas políticos, pelo contrário, precisa gerar emprego e voltar a ter PIB positivo. “Com PIB positivo, vamos voltar a promover distribuição de renda e geração de emprego”, completou.

Feirão Manaus

O feirão da Caixa já começou em outras capitais do Brasil, mas em Manaus acontece apenas nos dias 24 e 25 de junho, com um diferencial que anima os empresários, a possibilidade de entrar imóveis que não são financiados pela própria Caixa, fazendo com que abra mais oferta para os produtos de

médio e alto valor.

A Ademi-AM acredita que serão realizados, ao menos, 10 mil atendimentos durante o evento e a expectativa de movimentação financeira é de R$ 200 milhões.

Romero Reis explicou que até dez incorporadoras devem participar este ano do Feirão da Caixa em Manaus. “O consumidor não pode perder essa oportunidade de feirão porque sempre são apresentadas promoções e taxas que oferecem ótimas condições de negócios”, detalhou.

O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-AM), Frank Souza, disse que a expectativa é dar uma animada nas vendas.

