Feirante que estuprou menina de 10 anos em mercadinho é preso

A equipe da 52ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada em São Paulo de Olivença (a 985 km de Manaus), sob o comando do delegado titular da unidade policial, José Afonso Barradas, prendeu, em Benjamin Constant, o feirante Gerardo Arturo Gomez Lopez, 18, por meio de um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável.

De acordo com a autoridade policial, o crime aconteceu no dia 12 de dezembro de 2016, em São Paulo de Olivença. Conforme José Afonso Barradas, o infrator foi interceptado durante ação envolvendo policiais civis e militares que atuam na 52ª DIP de São Paulo de Olivença e 51ª DIP de Benjamin Constant.

O mandado de prisão foi expedido no dia 23 de março deste ano, pelo juiz Rosselberto Himenes, da 7ª Vara Cível da Comarca de São Paulo de Olivença.

“No dia do crime, a vítima, uma menina de 10 anos, foi comprar um biscoito em um estabelecimento comercial que pertence ao infrator, no bairro Novo, em São Paulo de Olivença, e foi abusada. Na época, a mãe da criança estranhou a demora da filha e foi até o comercio, onde encontrou a menina sendo violentada pelo jovem. A mulher relatou que Gerardo estava com as mãos na boca da garota para evitar que alguém ouvisse os gritos dela”, explicou o delegado.

O titular da 52ª DIP ressaltou, ainda, que após cometer o crime, o infrator teria fugido para o município de Benjamin Constant, onde foi localizado. A vítima foi submetida a exame de conjunção carnal, que confirmou o estupro.

Ao término dos procedimentos cabíveis, o jovem irá permanecer na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.

