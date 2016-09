Feirante é preso por estuprar menina de 9 anos na Zona Sul de Manaus; caso já está na Depca

Um feirante de 56 anos foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (12), suspeito de ter estuprado uma menina de apenas nove anos, na rua Aterro do Quarenta, localizada no bairro Betânia, Zona Sul de Manaus. O homem foi encaminhado à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), às 7h.

De acordo com informações da titular da Depca, Juliana Tuma, o crime ocorreu na noite do domingo (11), por volta das 20h, quando, na ocasião do delito, o homem teria convidado a menina para pegar uma fruta na casa dele, localizada bem em frente da casa da vítima.

No local, o feirante teria colocado as mãos nas partes íntimas da garota e incitou a menina a fazer o mesmo com ele. Segundo a vítima, durante a situação, ele teria oferecido dinheiro para consumar o ato sexual e a ameaçava com uma faca.

Ainda segundo informações da polícia, alguns vizinhos viram a ação e comunicaram os pais da menina, que confirmou o caso.

O feirante foi detido pelos vizinhos quando retornou para casa, na manhã de hoje. Em seguida, acionaram os policiais militares da 7ª Companhia Interativa de Polícia (Cicom).

Segundo Juliana, todos os procedimentos do caso, como exames de conjunção carnal e acompanhamento médico, já foram providenciados.

Por equipe EM TEMPO online