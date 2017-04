Feirante é baleado durante assalto na Zona Leste

O feirante Carlos Alberto Gomes Monteiro, de 48 anos, foi baleado na noite desta terça-feira (18), no bairro Nova Floresta, Zona Leste de Manaus. Segundo o depoimento dos familiares da vitima para a policia, três homens em um carro chegaram à banca da vitima com a intensão de roubar cerca de R$ 3 mil que estavam no estabelecimento.

A família da vítima suspeita que os assaltantes receberam a informação sobre o dinheiro de algum conhecido de Carlos. O feirante reagiu a ação dos suspeitos e foi atingido com três tiros no tórax e um na perna direita. Os suspeitos fugiram sem serem identificados e não levaram nada da vitima, que foi socorrida e levada para o Hospital Pronto Socorro Platão Araujo, o estado de saúde dele não foi divulgado.

Tráfico de drogas

O adolescente Anderson Cardoso de Vasconcelos, de 17 anos, foi baleado no braço direito, na rua Anador, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. A vítima deu entrada no HPS Platão Araujo, por volta das 21h. O adolescente alegou que reagiu a um assalto, mas ao ser questionado pelo policial militar que faz segurança no pronto-socorro, a vitima confessou que um traficante do bairro foi o autor do disparo, devido a uma dívida do tráfico de drogas.

Outro caso

Por volta das 22h desta terça-feira (18), Ricardo dos Santos Barros Junior, 22, foi baleado na mão esquerda, a vitima também alegou que teria reagido a um assalto no bairro Cidade de Deus, a policia suspeita da versão contata pela vitima e acredita em acertos de contas.

Até a publicação desta matéria nenhum dos casos havia sido registrado pela Policia Civil.

Daniel Landazuri