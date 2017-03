Feirante é assassinada e polícia acredita em crime encomendado

A feirante Raimunda Celestina Maquiné, 54 anos, foi assassinada com um tiro nas costas por volta das 2h45 da madrugada desta terça-feira (14), no momento que saia de casa para ir trabalhar. O crime aconteceu na rua Natal, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus.

Segundo os familiares, Raimunda trabalhava junto com o sobrinho e o esposo na Feira Livre do bairro Aparecida. “Todas as terças, saíamos no mesmo horário. Eu saí pra pegar nosso sobrinho tinha uns vinte minutos. Quando voltamos para buscá-la, estranhei porque o portão estava fechado. Quando entrei no terreno vi todas as frutas em cima da mesa e fui em direção à casa, onde encontrei o corpo dela jogado na escada”, relatou o esposo da feirante, Antovila Pinto Albuquerque, 63 anos.

De acordo com a polícia o crime pode ter sido encomendado, já que o atirador não levou nenhum pertence da vítima. A família também desconhece qualquer desafeto de Raimunda. “Ela não tinha desavenças com ninguém, nunca discutiu com nenhum vizinho aqui da rua. Não sabemos o motivo de terem feito isso com ela”, disse o sobrinho de Raimunda, Aroldo Maquiné.

Ainda segundo Aroldo, no último domingo roubaram uma máquina de lavar que ficava na área externa da casa. A suspeita do sobrinho da vítima é que os mesmos criminosos tenham matado sua tia. “Nosso muro dos fundos do terreno está quebrado, eles podem ter entrado por lá, mas é estranho porque não levaram nada dela. Agora só queremos que achem quem fez isso”, disse.

O corpo da feirante foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e o crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO