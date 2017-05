Feira reunirá comunidade marítima em solo carioca

Em 2017, o principal evento da América do Sul dedicado aos setores de construção naval, manutenção e plataformas offshore, a Marintec South America – Navalshore, chega à sua 14ª edição. Consolidada como uma das mais importantes plataformas de negócios para alavancar inovações e conectar-se com a comunidade marítima do continente, o evento reunirá mais de 350 marcas, de 25 países, em 11 mil metros quadrados de exposição, no Centro de Convenções SulAmérica, no Rio de Janeiro (RJ), de 15 a 17 de agosto.

Segundo o diretor do portfólio de infraestrutura da UBM Brazil, organizadora do evento, Renan Joel, a indústria naval que vem castigada por uma importante recessão que comprometeu os investimentos em novas embarcações, aumentou e diversificou seu escopo de serviços. Incorporou expertise também em outros segmentos como: a vertente da manutenção, dos reparos, do apoio portuário, balsas, transporte de passageiros e comboios para transporte fluvial e granéis, modalidades que têm demanda estável.

Renan avalia que, da mesma forma, a Marintec traduz essa diversificação. A feira traz na edição de 2017 um grupo ainda mais seleto de empresas expositoras com o objetivo de atrair a presença de armadores, estaleiros, fabricantes e fornecedores, nacionais e internacionais dos segmentos de atuação como cabotagem, construção naval, dragagem, lazer, logística, manutenção e reparo, pesca, petróleo e gás, portos, entre outros. Ao total, mais de 10 mil visitantes devem comparecer ao evento neste ano.

Na avaliação do diretor de portfólio, a indústria naval é estratégica para o país, com participação significativa no desenvolvimento econômico nacional, e a Marintec South America é parte disso. Ele lembra que já são 14 anos como um dos mais relevantes pontos de encontro da indústria naval e offshore sul-americana e um dos principais eventos voltados para o segmento no mundo.

“Por essas e outras razões que a Marintec está consolidada entre as empresas e players do setor como uma das feiras que oferecem as melhores oportunidades ao mercado”, afirma.

Inovação

Sistemas mecânicos e auxiliares, sistemas de movimentação de cargas, sistemas de manobra e curso, equipamentos de propulsão, eletrônicos, dispositivos de segurança, instrumentos de comunicação, equipamentos especiais, plataformas, mecanismos de construção naval, retrofit e manutenção, tecnologias marítimas e offshore são algumas das novidades reservadas para esta edição.

“A reunião das últimas tendências em produtos, serviços e soluções em um único espaço já é uma característica reconhecida da Marintec frente ao setor. Acreditamos que são essas novidades que movem o mercado, o fortalecem, o renovam e o mantém em constante evolução”, finaliza Joel.

EM TEMPO