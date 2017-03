Feira reúne artesanato e flores no Parque do Mindú

A primeira edição da Feira Criativa do Mindú acontece neste fim de semana, sábado e domingo, dias 25 e 26, respectivamente, das 8h ao meio-dia, no Parque Municipal do Mindú, localizado no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus. O evento contará com a presença de 20 expositores em dois segmentos distintos: flores e artesanato.

“A feira será voltada para o artesanato e a floricultura, cujo o objetivo é destacar a importância da cultura e do meio ambiente, principais focos do local onde o evento acontece”, destacou Amanda Guimarães, organizadora da feira.

De acordo com Amanda, a feira foi idealizada para mostrar um outro segmento do empreendedorismo; o de flores. “Duas grandes floriculturas irão expor seus produto, são elas: Rosa Menina e Verde Raro. Ambas levarão plantas ornamentais e hortaliças. Esse é o momento em que os visitantes terão a oportunidade de adquirir produtos para decorar o jardim, ou, até mesmo, a casa”, enfatizou Amanda, ressaltando que também será possível adquirir hortaliças para o cultivo como, por exemplo, um passatempo. “E também para ter algumas verduras bem naturais na salada”, completou.

20 barracas serão posicionadas no evento com peças que vão da decoração, passando pelos acessórios, até os de uso pessoal. Para maiores informações sobre o evento, a organização disponibiliza o número de telefone (92) 99245-5593.

EM TEMPO