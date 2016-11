Feira regional vai ser reativada em Iranduba

Após 1 ano desativada, a Central de Abastecimento de Alimentos da Agricultura Familiar do Amazonas, em Iranduba, receberá nos próximos dias 2 e 3 uma Feira de Produtos Regionais.

O retorno da feira foi articulado pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), vinculada à Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror).

A Feira de Produtos Regionais da ADS também realizará o Balcão de Agronegócios, disponibilizando produtos com valores até 30% abaixo do preço de mercado. A Central de Abastecimento de Alimentos da Agricultura Familiar do Amazonas foi criada pelo governo do Estado para dar apoio à comercialização de produtos da agricultura familiar da Região Metropolitana de Manaus (RMM).

O local está localizado no quilômetro 2 da rodovia Manoel Urbano (AM-070), em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). Na sexta, o horário de funcionamento da feira de Iranduba será de 12h às 21h, e no sábado de 6h às 12h.

A feira na Central de Abastecimento vai funcionar com quase 120 produtores rurais oriundos dos municípios de Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo, que oferecerão aos consumidores hortaliças, frutas, peixes e demais itens produzidos no interior.

De acordo com o presidente da ADS, Lissandro Breval, o retorno da Central de Abastecimento de Iranduba, com uma feira de produtos regionais e com o Balcão de Agronegócios da ADS proporcionará ao produtor novas fontes de renda. “A central também passar por um diagnóstico para analisar a melhor forma de funcionamento, onde também será definido se a mesma acontecerá semanalmente ou quinzenal”, explicou.

Levantamento

Para que a central ganhe nova roupagem, técnicos da ADS estão realizando visitas em várias comunidades para fazer levantamento da produção e convidar novos agricultores para participarem da feira e serem beneficiados com o balcão de agronegócios da ADS.

“Estamos convidando produtores da região para fazer parte dessa nova etapa, já que a central foi planejada principalmente para eliminar a figura do atravessador, permitindo que os produtores rurais vendam diretamente ao consumidor final, com mais qualidade e preços mais baixos”, enfatizou o presidente da ADS, Breval.

Para a produtora de Novo Airão, Odinéia Ferraz, a Feira de Produtos Regionais da ADS junto com o Balcão de Agronegócios trará mais oportunidades para comercializar seus produtos. “Com mais esse espaço poderemos escoar tudo e ainda pensar em investir mais”, disse.