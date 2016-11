Feira itinerante reúne gastronomia, cultura e tecnologia no Café Teatro

Em sua 4º edição, o ‘Chá de Papoulas’, feira econômica criativa, acontece nos dias 3 e 4 de dezembro, das 14h às 23h, no Les Artistes Café Teatro, Centro de Manaus. A proposta é reunir a inclusão social, diversidade cultural e humana, por meio das marcas manauaras nas áreas de arte, gastronomia e inovação.

De acordo com a organização do evento, a ideia é abranger os aspectos econômicos, culturais e sociais que interagem com a tecnologia. Os principais eixos da feira são: Tradição (parceria com produtores de artesanato e disponibilização de espaços voltados a cultura popular); Artes Livres (Moda, circo, música, tatuagem, etc); Mídias Digitais (Exibição de curtas, vídeo Mappin e linguagens digitais) e Criações Funcionais (Arquitetura, design comprometidos com desenvolvimento sustentável).

A cada edição, o ‘Chá de Papoulas’ traz um editorial de moda produzido e inspirado em um personagem cultural. Desta vez, a atriz Daniela Blois, interprete de ‘Gabriela, o Musical’, foi a modelo que incorporou a autêntica Frida Khalo, ícone feminista que fez sucesso ao quebrar muitos tabus nas escolhas de vestuários e opção política e sexual.

A primeira edição do evento ocorreu em abril de 2015 e, de lá para cá, a participação do público foi fundamental para o sucesso da feira. “A primeira edição do projeto itinerante contou com uma vasta programação cultural e feirinha de produtos diversos. O sucesso deu asas ao projeto que hoje chegou à quarta edição”, destacou uma das organizadoras, Anália Nogueira.

O evento contará ainda com 20 expositores independentes criativos, 20 tatuadores, 3 bandas autorais que cantarão ao vivo e 3 DJs, além de uma feira gastronômica para atender o público que for prestigiar o evento.

Segundo Anália Nogueira, o projeto reúne também a troca de mão de obra por meio de ‘moedas’ solidárias, criativas e escambo, em que visa parcerias com troca de serviços, apoio e objetos, entre os expositores e participantes do evento.

Com informações da assessoria