Feira incentiva pequenos empresários da Zona Leste neste sábado

Alguns microempreendedores e autônomos de ramos como alimentação, artesanato, construção civil, estética e até música, terão a oportunidade de alavancar seus negócios e ganhar uma renda a mais para o fim de ano na 1ª Feira de Produtos e Serviços do bairro Nova Floresta que acontece neste sábado (26) na quadra da Escola Estadual Madre Tereza de Calcutá, na rua Onix, na Zona Leste, das 8h às 17h.

Serão 35 profissionais que vão oferecer em 35 estandes seus produtos e serviços para quem comparecer com entrada franca. Serão expostos produtos decorados como sandálias, agendas, cadernos, canetas, vendas de verduras, lanches em geral, goma, artesanato de bonecos, brincos, pulseiras, vestimentas, itens de decoração, cosméticos, e serviços de construção civil elétrica, hidráulica, modulados, grupo de música que vai expor seu trabalho, fotografia, corte de cabelo e até promotoria de eventos.

A iniciativa é de membros da Igreja dos Santos dos Últimos Dias da comunidade. De acordo com Monica Kramer, que é líder de mulheres e presidente da Sociedade Socorro, a feira quer promover autossuficiência dos membros da igreja e da comunidade que nesse de crise econômica estão com dificuldades na praça. “Nosso intuito é ajudar esses profissionais que tem muito o que oferecer de produtos e serviços, mas se encontram estagnados”, explicou Monica.

Oportunidade

O multiprofissional da área de construção civil, José dos Santos, 55, tem conhecimento e formação de hidráulica, elétrica, leitura de projeto, pedreiro em geral, solda elétrica e até conserto de estofados. Ele cobra R$ 150 pela diária do serviço, mas tem tido dificuldades para vender seus serviços nos tempos de crise. O mesmo já trabalha há 35 anos na construção civil.

Segundo José as pessoas preferem pagar barato, quase R$ 80 por um serviço menos qualificado, a contratar sua mão de obra, que é completa. “O problema é que, hoje, com a crise, a gente tem muitos competidores. Pessoas que trabalham mais barato, mas acabam não fazendo direito os serviços. Quem me contrata pode ter disponível todos esses serviços, enquanto contratar mais barato terá que chamar outro”, detalhou. “Agora na feira vou oferecer meu conhecimento e demonstrar meu serviço. As vezes as pessoas não conhecem o trabalho que a gente faz. Com isso espero que melhore a situação, principalmente neste fim de ano”, finalizou José.

Joandres Xavier

Portal EM TEMPO