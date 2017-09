Feira em Manaus expõe cultura internacional e amazônica no Centro Vasco Vasques

As tradicionais rendas de Alagoas são confeccionadas pela artesã Lucineide Gomes Barbosa -Foto: Divulgação

A cultura dos quatro continentes está em exposição em Manaus por meio da Mundial Art – Feira Internacional de Artesanato, Moda e Decoração, que está sendo realizada de 1 a 10 de setembro, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (avenida Constantino Nery), de 15h às 22h.

O evento conta com expositores de locais como Guatemala, Turquia, Bali, África do Sul, Indonésia, Paquistão, Indonésia, China, Emirados Árabes, Índia, além do riquíssimo e exótico artesanato amazônico e de outras cidades brasileiras.

Estande na entrada da feira reúne relíquias do Egito, Vietnã, Nepal, Paquistão e Indonésia -Foto: Divulgaçao

Entre os itens expostos nos estandes estão móveis europeus e egípcios, rendas nacionais, tapetes persas, pedras semipreciosas, bijuterias e biojoias da Amazônia, lustres e louças da Turquia, almofadas, jogos de cama, toalhas de mesa, especiarias, vestuário, redes, pedras semipreciosas, bolsas, objetos de madeira e osso, corais, pérolas, dentre outros artigos. Mais de cento e vinte artesãos participam da feira.

A Piatto Gourmet expõe maletas de especiarias, bandejas giratórias e tábuas de corte estilizadas-Foto: Divulgação

De acordo com os organizadores da Mundial Art, trata-se de uma grande vitrine para o artesanato nacional e mundial, com oportunidades para o profissional revelar e escoar sua produção artística, além de ser uma expressão do comportamento das diferentes sociedades do mundo e o compartilhamento de sua cultura.

Os ingressos custam R$ 6 (inteira) e R$ 3 (meia) e crianças até 10 anos não pagam.

Na feira pode-se encontrar o descascador de tucumã fabricado na Alemanha -Foto: Divulgação

Agenda: Feira Mundial Art

Data: 1 a 10 de setembro de 2017

Local: Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (avenida Constantino Nery)

Horário: 15h às 22h.

