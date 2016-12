Feira do trabalho e empreendedorismo volta em 2017

Ao longo do próximo ano, novas edições da Feira do Trabalho e Empreendedorismo irão ocorrer, de acordo com o secretário executivo da Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), Breno Ortiz.

O titular da pasta explicou que a primeira edição do evento, que ocorreu nos dias 2 e 3 de dezembro, no centro de convivência Padre Pedro Vignola, bairro Cida Nova, Zona Norte de Manaus, mostrou a grande demanda da população, principalmente em relação à emissão de documentos, como RG, CPF e Carteira de Trabalho e Previdência Social.

“Observamos a grande procura pela emissão de RG. Hoje as escolas estão exigindo o documento para a matrícula dos alunos, o que podemos observar durante nossos atendimentos. Nós já entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública para, futuramente, realizarmos um mutirão de emissão de RGs”, adiantou o secretário.

Para o secretário executivo, “a primeira edição foi um sucesso de público”. “Somente no primeiro dia nós da Setrab atendemos mais de 500 pessoas que foram em busca da Carteira de Trabalho. Isso mostra a necessidade de realizarmos novas ações como essa, por isso, mais quatro edições da feira estão programadas para acontecer ao longo do próximo ano”, destacou Breno Ortiz.

Quase 10 mil pessoas passaram pelo centro de convivência nos dois dias de evento em busca dos serviços diversos oferecidos durante a Feira do Trabalho e Empreendedorismo, como atendimento médico, odontológico, estético, além da emissão de documentos.

Jornal EM TEMPO