Feira do Paço ganha primeira edição do ano e traz novidades

A primeira edição deste ano da feira do Paço, realizada no domingo (12), no entorno da praça do Dom Pedro II, Centro, contou com 45 expositores criativos, mais de dez food bikes, além de espaço geek para o público que aprecia a cultura dos quadrinhos, muita música urbana como o hip-hop e ainda uma apresentação da Orquestra Sinfônica do Amazonas.

Como destaque, uma exposição automobilística cheia de modelos antigos contava com Opalas, Landaus, Impalas Americanos e claro, o famoso Fusca, “aguardava” os que foram conferir o evento de perto. Os veículos são de colecionadores participantes do Fusca Clube de Manaus, Clube dos Carros Antigos, Clube Opala e Clube dos quadrado.

De acordo com o presidente do Instituto Amazônia, Pedro Henrique, este é um evento para incentivar as pessoas a conhecerem mais uma parte de Manaus. “Esse evento é um complemento ao nosso projeto de revitalização do centro histórico, de onde começou a cidade e tem também cunho social com a presença de pessoas que fazem parte dos projetos que o instituto desenvolve e estão aqui vendendo doces. Ainda este ano pretendemos fazer mais dez edições, sempre no segundo domingo de cada mês” adiantou ele.

A artesã Bruna Ambrósio, levou o projeto de pintura em aquarela que leva o seu nome e diz que a feira é um ponto de encontro entra ela e seus clientes. “Eu tenho uma lojinha virtual para encomendas, mas aqui na feira as pessoas têm mais contato com os produtos, escolhem e já podem levar pronto”, conta ela, que está pela terceira vez com uma barraca no evento.

O instituto deve lançar ainda esta semana, em seu site, um novo edital para quem quiser oferecer seus produtos e serviços, garantindo assim a rotatividade na feira.

Laize Minelli

EM TEMPO