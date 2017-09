Feira do Paço completa 1 ano e movimenta empreendedores criativos no domingo

Há 1 ano, todos os meses, milhares de pessoas visitam a feira no “marco zero” de Manaus – Fotos: Divulgação

Cultura, gastronomia, moda, vestuário, acessórios, beleza, diversão, música entretenimento e muito mais. A próxima edição da Feira do Paço que ocorrerá no próximo dia 10 de Setembro vai atrair empreendedores criativos de diversos setores da Economia e promete encantar os manauaras. A já tradicional feira de rua completa um ano de atividades sob a organização do Instituto Amazônia como parte do projeto de requalificação do Centro Histórico de Manaus e Espaço São Vicente. A feira ocorrerá na área do Paço Municipal, marco zero da capital amazonense.

Serão mais de 100 expositores das mais diversas áreas. A novidade para esta edição está no lançamento do Programa de Desenvolvimento Pró-Economia Criativa, um incentivo para músicos locais com a instituição do Selo Uirapuru e a inauguração de uma Loja Colaborativa para auxiliar os empreendedores criativos na exposição de seus produtos para comercialização. “A economia criativa independe da crise e situação financeira do País”, defendeu o gestor de Cultura e Economia do Instituto Amazônia, Beto Contartesi.

A Feira do Paço já é considerada um evento de grande repercussão e valorização sócio-econômica. Segundo Contartesi, a partir do Programa de Economia Criativa, os empreendedores que expõem na feira poderão contar com acompanhamento e mais capacitações na área de empreendedorismo. “A feira é um evento de repercussão cultural e de ocupação do Paço Municipal e entorno, gerando renda e oportunidades. Além dos empreendedores, o intuito é beneficiar toda a comunidade”, afirmou.

A feira tem uma programação para toda família

Programação

A programação da feira contará com diversas atrações para a público de todas as idades. Durante o evento, haverá atividades como o Brincando no Paço que contará com cantinho da Leitura, Amarelinha, Pé de Lata, Boliche de Lata, Jogo de Botão, Ping Pong, Desenho livre, Pintura de Rosto, Perna de Pau, Pula Corda e um Quebra-Cabeça com pontos turísticos de Manaus para divertir a criançada.

Já na Área Zen haverá dança ao som de mantras, prática do Tantra Yoga por professores certificados pela Instituição Internacional Ananda Marga, oficina de Tapioca Funcional para ensinar o público a fazer tapiocas saudáveis e saborosas com diferentes ingredientes, roda de conversa sobre Yoga, prática do Thai Yoga, Acroyoga Jam, além de oferta de massagem relaxante e quick massagem durante todo o período da feira.

Outra opção é a área destinada aos artistas por meio da Iniciativa de Artes Manaus (IMAO). A IMAO é um grupo de artistas com predominância das artes visuais que possuem como missão apoiar mutuamente artistas para o desenvolvimento de atividades. A iniciativa conta ainda com pedagogos, músicos, designers, produtores culturais, historiadores, diretores de arte e bailarinos, que estimulam e incentivam novos artistas e novas alternativas de espaço expositivos.

Diversos expositores irão vender produtos a preços bem convidativos

3ª Temporada

A próxima edição da Feira do Paço acontecerá a partir das 16h do próximo dia 10 de setembro na praça Dom Pedro II, no Centro Histórico de Manaus. A feira contará com expositores de diversos segmentos, produtos artesanais e peças exclusivas. Ao todo, são mais de 100 empreendedores e 400 profissionais de 10 setores da Economia Criativa presentes na 3ª Temporada da feira que já é consagrada no calendário de eventos da capital. A entrada é gratuita.

SERVIÇO

Assunto: 3ª Temporada da Feira do Paço.

Local: Praça Dom Pedro II, Centro Histórico de Manaus.

Hora: A partir de 16h.

Entrada Gratuita

