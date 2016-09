Feira do Paço agita o centro antigo de Manaus no domingo

A segunda edição da Feira do Paço, que acontece no próximo domingo (11), já está com a programação cultural definida. Além de dezenas de empreendedores, expondo seus trabalhos nos mais diversos segmentos da economia criativa, esta edição traz como programação musical as bandas Cartel Divinil, apresentando o ‘Especial Tim Maia’, e The Stone Ramos. O evento acontece a partir das 16h, na Praça Dom Pedro 2, em frente ao Paço da Liberdade, no centro antigo.

Dentre as atrações artísticas, estão as apresentações de dança, com ritmos variados, passando pela música clássica até o hip hop, e shows musicais. Para esta edição, está sendo preparado o baile da The Stone Ramos, como estreia do novo projeto da banda, em que serão convidados outros artistas locais, como o rapper Jander Manauara e Vivian (vocalista do grupo Gramophone), para interagir no palco com o brega marcante, divertido e irreverente característico da banda. No repertório, canções de ícones como Reginaldo Rossi, Sidney Magal, Diana, Wanderley Andrade e Wando.

Antes do baile, as canções marcantes do cantor Tim Maia vão embalar o público da Feira do Paço. Músicas como ‘Não quero dinheiro’, ‘Azul da cor do mar’, ‘Do leme ao pontal’, entre outras de sucesso, fazem parte do repertório da banda Cartel Divinil, formada por Daniel D’Araújo, Pedro Baptista, Neto Siqueira, Daniel Oliveira e Mychel Mayner.

Outra novidade para esta segunda Feira do Paço é a inserção de mais food trucks, oferecendo novas opções e uma maior variedade de comida ao público, incluindo pratos saudáveis. Para o produtor geral da feira, Beto Contartesi, essas novas adaptações vieram a partir do feedback do público.

“Contamos com um bom número de visitantes na primeira edição da feira e fizemos questão de ouvir o público para saber onde podemos melhorar nas próximas edições. A inserção de comidas saudáveis para os públicos vegano e vegetariano, além de uma nova disposição para os estandes no local, são algumas dessas alterações”, explica.

Feira do Paço

A feira é uma das ações promovidas pelo Instituto Amazônia, dentro do projeto de Requalificação Urbana do Espaço São Vicente, proposto e executado pelo instituto junto à comunidade. Por meio de iniciativas como o “Caminhos do Frei”, que tem sua sede social na Casa do Frei, diversas atividades nos segmentos da cultura, educação, capacitação, arte, entre outros, são realizadas com os moradores da área.

A iniciativa da Feira do Paço tem por objetivo integrar a comunidade São Vicente, oferecendo um ambiente rico em cultura, artesanato e história aos moradores e visitantes da feira. O evento acontece no Marco Zero da cidade, cercado de prédios históricos, representando um convite à Manaus para reviver o centro antigo.

Com informações da assessoria