Feira do Alvorada 1 recebe obras de recuperação

A cobertura da Feira do bairro Alvorada 1, situada na Rua 04, zona Centro-Oeste, está recebendo obras de recuperação na estrutura metálica em todo trecho danificado. A ação é uma determinação emergencial do prefeito Arthur Virgílio Neto, após solicitação dos permissionários do espaço.

O local recebeu uma visita técnica onde foram levantados os pontos a serem trabalhados. As obras de marcenaria começaram há cinco dias. Atualmente 15 homens da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) atuam no local.

Por administração direta, os pontos que apresentaram necessidade de correção estão recebendo serviços de solda, serraria, recuperação e, para finalizar, a pintura. A previsão é de que os trabalhos no local sejam concluídos em até uma semana.

Trabalhador da feira há 37 anos, o permissionário Raimundo Xavier, reforça a atuação da prefeitura no local. “Eles foram muito ágeis em nos atender”, comenta. Raimunda Selma Vieira, também permissionária, lembra como estava a situação, antes da atuação da chegada das equipes da prefeitura.

“Qualquer chuva que caía sobre a cidade, já alagava aqui na feira. Mas eu continuava trabalhando. Agora, vai dar tudo certo”.

A obra tem sido diariamente acompanhada pela prefeitura, a fim de garantir a qualidade e a celeridade do serviço. “Trata-se de um prédio antigo, onde uma das tesouras que sustenta o telhado estava ruim e estamos fazendo a substituição. Hoje o pessoal está atuando no local em trechos que ofereciam algum risco”, explica o diretor do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Urbana da Seminf, José Roberto da Costa.

Uma das lideranças da feira, a secretária da Comissão Gestora da Feira e permissionária, Valdelina de Lima, explica o caminho percorrido, junto ao poder municipal, para a resolução do problema.

“Nós reivindicamos desde quando vimos três pontos críticos dentro da feira e começamos a informar a nossa secretaria (Subsecretaria Municipal de Abastecimento, Feiras e Mercados – Subsempab) e ao presidente do sindicato da nossa categoria. Então eles começaram a se mover para resolverem a situação. Foi um tempo de três semanas até sermos atendidos, mas entendemos que as coisas não funcionam de imediato. Hoje, estamos com um bom andamento da obra e logo, logo teremos esse problema solucionado”, destacou.

Feira da Compensa

De forma simultânea às ações na Feira da Alvorada 1, a Seminf vem executando serviços de manutenção na feira modelo localizada na Avenida Brasil, no bairro Compensa, zona Oeste. Os serviços no local começaram pela parte elétrica, que estava sendo totalmente refeita, e receberá uma nova subestação de energia. Após a reforma, cada box receberá um contador individual.

Outro serviço executado no local é a trocas das calhas e do telhado que, segundo os próprios permissionários, é a principal necessidade do local. Há 22 anos atuando no espaço, o presidente da feira, Elson Machado, disse que a obra veio em boa hora. “Esse período de chuva era muito complicado para nós feirantes, pois alagava tudo aqui dentro. Agora, com essas novas calhas e a troca do telhado poderemos melhorar e muito o atendimento aos nossos clientes”, destacou.

