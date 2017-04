Feira de Produtos Regionais é inaugurada em Rio Preto da Eva

Com a presença do vice-governador do Amazonas, Henrique Oliveira, uma Feira de Produtos Regionais foi inaugurada nesta sexta-feira (31), no município de Rio Preto da Eva (distante a 81 KM de Manaus). O local é a primeira do interior e será vitrine para que os produtores rurais do estado possam expor e vender o que produzem. No mesmo dia, a cidade que completou 35 anos de existência.

As mercadorias serão vendidas diretamente pelo produtor rural, o que vai gerar preços mais baratos para o consumidor. O investimento é da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) em parceria com a Prefeitura do Município e o Fundo de Promoção Social (FPS).

“Dentro da Matriz Econômica Ambiental, proposta pelo governador José Melo, alavancar a produção agrícola do interior é uma das prioridades, mas também precisamos garantir que esses itens cheguem ao consumidor com preços competitivos e justos para quem compra e para quem vende”, disse Henrique Oliveira, que estava acompanhado pelo prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Souza.

Presidente de honra do FPS, a primeira-dama do Estado Edilene Gomes de Oliveira, é uma entusiasta do projeto de ações de comercialização de produtos regionais. Ano passado, o Fundo investiu R$ 100 mil na estruturação de cinco feiras do mesmo modelo.

De acordo com o presidente da ADS, Lissandro Breval, outras nove feiras devem ser inauguradas em parceria com o FPS, em 2017, beneficiando a população da capital e do interior. A expectativa é que a movimentação econômica nos espaços cresça pelo menos 80%. “Em 2016 as feiras movimentaram R$ 10 milhões, número superior a 2015. Para este ano, com o aumento do número de iniciativas pelo interior, a meta é chegar aos R$ 18,5 milhões”, explicou.

O produtor José Pedro dos Santos, mais conhecido como “Zé das Verduras”, comemorou a inauguração, pois vai garantir a comercialização de seus produtos. “Eu tinha que vender tudo para os atravessadores e perdia muito com isso. Agora eu tenho o contato direto com os clientes. Vendendo bem vou valorizar meus produtos e ainda aumentar a minha produção”, afirmou.

A nova feira abrigará mais de 50 agricultores familiares de comunidades do município e receberá um novo espaço com 20m², tendas e expositores para pescados. Na ocasião, serão entregues aos produtores mais de cinco mil embalagens para produtos regionais e eles contarão com atendimento do Balcão de Agronegócios da ADS.

Além de Rio Preto da Eva, os municípios de Itacoatiara, Manacapuru, Benjamin Constant, Tefé, Iranduba, Maués, Lábrea, Tonantins e Manaus deverão receber a Feira, no decorrer de 2017.

Piscicultura

Henrique Oliveira também participou da inauguração da Feira de Piscicultura, realizada pela prefeitura, com o apoio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror). Atualmente, o município de Rio Preto da Eva envolve mais de 480 famílias rurais na criação de peixe, e conta com uma área alagada de 714 hectares. A produção atinge a margem de 6,4 mil toneladas de pescado por ano.

Reinaugurações marcaram a data

O vice-governador também acompanhou o prefeito Anderson Souza em uma maratona de reinaugurações realizadas pela prefeitura, com o apoio do Estado. Ao todo foram 13 reinaugurações, sendo cinco escolas municipais, o novo escritório da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), quadras poliesportivas, creches, a rotatória e o recapeamento da cidade, entre outros, que tiveram investimentos de R$ 3 milhões do município, com o apoio do Governo do Amazonas.

Com informações da assessoria