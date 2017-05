Feira de livros oferece serviços gratuitos de saúde e educação em Manaus

A programação inicia a partir das 17h, neste sábado (20), no Parque Municipal dos Bilhares, e vai disponibilizar à população uma série de serviços gratuitos nas áreas da saúde e educação. A ação faz parte da terceira edição da Feira de Livros dos Bilhares, que é organizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e a Faculdade Estácio.

A Feira de Livros faz parte do Projeto Cultura no Parque, desenvolvido pela Semmas, com a finalidade de estimular a leitura e a conservação dos livros.

Entre os serviços que serão oferecidos pela Estácio estão: verificação de pressão arterial, glicemia, avaliação do Índice de Massa Corporal (IMC) e atividades de recreação, com jogos de educação ambiental. As atividades serão conduzidas por alunos do curso de Ciências Biológicas, Enfermagem, Nutrição e Educação Física.

Os estudantes de Ciência Biológicas desenvolverão brincadeiras, como “Jogo da Educação Ambiental” e “Trilha Ambiental”. Alunos que participam do projeto Doutores da Enfermagem e do curso de Educação Física também irão desenvolver atividades recreativas. De acordo com o coordenador de extensão da Estácio, Fabiano Marinho, todas as brincadeiras têm o objetivo de fortalecer a conscientização ambiental e o trabalho em equipe.

