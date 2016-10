Feira de artesãs entra em clima natalino; produtos são vendidos a preços populares no pátio do Ipaam

A quinta edição da Feira de Artesãs Itinerantes começou nesta segunda-feira (31), na área externa do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), trazendo expositoras de alimentos (farofa, doces), artigos natalinos de casa e decoração, artigos para presentes, bijuterias, acessórios pessoais, sandálias e roupa de mesa. A feira encerra amanhã, às 14h, contando com a participação de mais opções de expositoras de artesanatos e alimentos.

Com 15 participantes, o trabalho do grupo de artesãs itinerantes tem o incentivo da gerência de educação ambiental do instituto para levar a iniciativa ao conhecimento do público. “O Ipaam é o nosso porto seguro, porque independente de vendas, a gente tem alguém pra nos apoiar”, contou Sandra Duarte, representante do grupo de artesãs que realiza a feira a cada dois meses.

Sandra conta ainda que conseguiu novos parceiros para expandir o trabalho das artesãs, como a empresa Videolar e o Instituto Cultural Brasil Estados Unidos (Icbeu), com a ajuda do IPAAM.

Nova feira em dezembro

Em dezembro, a feira de artesanato irá contar com, aproximadamente, 30 expositores de produtos para cama, mesa e banho, acessórios e presentes em geral com preços acessíveis.

Ações sociais no interior

A parceria do IPAAM com grupo de artesãs vai além das feiras realizadas no órgão. As ações sociais em comunidades carentes são um diferencial e juntos realizaram a 1° ação itinerante em Açutuba, com ajuda de outros órgãos e instituições.

O Ipaam e o grupo de artesãs itinerantes já estão planejando novas ações no interior. No mês de novembro, o lago Paraná do Iranduba e em dezembro na Cachoeira do Castanho serão contemplados com ação comunitária que levará aos moradores à biblioteca móvel Juscelino Batista, serviços médicos odontológicos, serviços de cabeleireiros, cuidados com a pele e arrecadação de doações de roupas e brinquedos para a comunidade.

