Feira de adoção em shopping de Manaus oferece vermifugação gratuita

Está pensando em ter um animal de estimação? Sua oportunidade de levar um amiguinho para casa está na feira de adoção que acontece neste sábado (10), a partir das 10h na inauguração oficial do Rock Dog pet shop do Manaus Plaza Shopping. O evento contará também com sorteios de banho e tosa.

A feira de adoção com cães e gatos, todos vacinados e os gatos castrados. E para adotar é preciso ter mais de 18 anos, portar documento de identidade, CPF, comprovante de residência, preencher um formulário e passar por uma triagem.

O sócio e proprietário da Rock Dog, dr Anderson Oliveira, conta que a triagem é de suma importância nesse processo de adoção. “Precisamos saber se o animal terá um ambiente agradável para viver, um lugar livre de fome, de cede, de calor, um ambiente que proporcione uma qualidade de vida tanto para o bichinho quanto para seu novo dono.

Além da feira de adoção, outra ação que acontece durante o evento é a aplicação gratuita da Vermífugos para os 100 primeiros bichinhos que comparecerem na inauguração. Ludimila Andrade, veterinária da Batistella Distribuidora, será a responsável pela administração do remédio.

A Rock Dog fica no subsolo do centro de compras e funciona todos os dias das 9h às 21h. O pet shop possui serviços de clínica veterinária, banho e tosa, taxi dog, acessórios em gerais e vendas de animais por encomenda.

