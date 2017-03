Feira da Compensa terá mudanças na coleta e disposição de lixo

Os permissionários da Feira da Compensa, na Zona Oeste da capital, vão passar por mudanças imediatas na coleta e disposição de lixo. O anúncio foi divulgado nesta segunda-feira (27), após o local receber a visita de uma equipe da Prefeitura de Manaus.

Em reunião na tarde de hoje, os feirantes conversaram com representantes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Subsecretaria Municipal de Abastecimento, Mercados e Feiras (Subsempab), Comissão Gestora da Feira da Compensa e a empresa responsável pela coleta de lixo no local, para implantar o novo sistema de coleta diferenciada, tanto para a feira, quanto para os moradores do entorno.

“Seguiremos o modelo já implantado no Mercado Adolpho Lisboa, que tem dado resultados bastante positivos. Os contêineres de lixo serão retirados do local e os permissionários levarão seus resíduos todos os dias até o caminhão de lixo, que chegará ao local e ficará por vinte minutos”, explicou o Subsecretário Operacional da Semulsp, José Rebouças.

Os carros coletores passarão na Feira da Compensa e nos becos e vielas que completam o entorno do local, em dois horários: às 12h, saindo às 12h20 e às 18h, saindo às 18h20.

Segundo Rebouças, a primeira reunião realizada com os permissionários já garantiu o apoio de toda a comunidade. “Ações de conscientização já começaram e vão se estender até a próxima quinta-feira (30), quando vamos voltar a conversar com o grupo. Essa coleta diferenciada segue uma orientação do Prefeito Arthur Neto, que vê as feiras e mercados como espaços que precisam ser valorizados e melhorados. Esse modelo já vem sendo utilizado no Mercado Adolpho Lisboa, Japiinlandia, Centro Comercial do Fuxico e Manaus Moderna”, lembrou.

