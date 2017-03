Feira construída em calçada da Zona Leste é demolida

Visando à organização do espaço público, a Prefeitura de Manaus executou, na manhã desta quinta-feira (23), a demolição de uma feira que funcionava de forma irregular na Rua Beija Flor, bairro São José, Zona Leste de Manaus. A ação foi solicitada pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e recuperou cerca de 200 metros de área de calçada para a população.

A notificação foi feita no começo deste mês e, posteriormente, criado um colegiado que realizou as visitas necessárias até a devida demolição da feira. Segundo informações da equipe do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), foram demolidos aproximadamente 40 barracos de madeira.

O GGIM realiza a integração dos órgãos durante as ações, com resposta e conscientização. Desde o começo do mês de março, o Gabinete de Gestão já realizou quatro demolições de feiras irregulares na cidade.

Nesta ação, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) ficou responsável pela retirada do material demolido com o apoio de uma retroescavadeira e duas caçambas.

A ação também contou com a participação da Guarda Municipal e da Polícia Militar, garantindo a segurança patrimonial e dos servidores, do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) e da Subsecretaria Municipal de Abastecimento, Mercados e Feiras (Subsempab).

Com informações da assessoria