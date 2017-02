Feijoada lança ‘Banda do Alho’ 2017

O lançamento do 4º CD do grupo ‘Samba em Família’ e da 5ª edição da da Banda do Alho reunião muita gente alegre, com samba no pé e com vontade de comer bastante feijoada, na tarde deste sábado (11), no conjunto Eduardo Gomes, zona Centro-Oeste de Manaus.

Vizinhos, amigos e jornalistas prestigiaram o evento comandando pelo músico Ney Olímpio, um dos integrantes do ‘Samba em Família’.

“Isso é uma espécie de esquenta para a banda do alho que, este ano, acontece no dia 26 de fevereiro, domingo gordo de carnaval”, explicou Olímpio.

O bloco carnavalesco é familiar e tradicional no conjundo Eduardo Gomes. Já ocorre há cinco anos e sempre com muita alegria e nenhuma confusão.

Márcio Azevedo

EM TEMPO