Feijão lidera redução de preço da cesta básica em março

A cesta básica manauara tele leve redução no valor no mês de março, fechando o período com o custo de R$ 371,93, uma diferença de 0,93%, comparado com o preço do mês anterior, de R$ 375,44. Neste último levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o item que teve a maior queda no preço foi o feijão (-R$7,09), fechando com preço médio de R$ 7,45 por 4,5 quilos, e acumulando queda de 22,06% neste ano.

O diretor técnico do Dieese no Amazonas, Inaldo Seixas, informou que sete produtos, incluindo o feijão, apresentaram queda, e cinco tiveram aumento no mês analisado. “Os dados mostram que houve predominância de queda nos preços do feijão, açúcar, banana e farinha. Por outro lado, houve um aumento significativo do óleo de soja, o que impediu maior redução no custo da Cesta em Manaus”, relata.

Depois do feijão, o produto que apresentou maior queda no mês foi o açúcar, com -3,38%, depois a banana (-2,81%), a farinha de mandioca (-2,74%), o leite (-1,43%), o arroz (-1,17%) e o tomate (-0,82, %). Por outro lado, também tem produtos que estão ficando mais caros, mês a mês, como o caso do principal aumento, que foi do óleo de soja, com crescimento no preço de 6, 24%, acumulando alta no ano de 26,3%.

Depois do óleo de soja, ainda aparece na lista dos produtos que ficaram mais caros, itens como o café, com alta de 2,86%, seguido da manteiga (1,66%), do pão (1,28%) e da carne, que mesmo com a o desencadear da operação “Carne Fraca” da Polícia Federal, não teve queda no preço na capital amazonense, ficando 0,80% mais cara, fechando com um preço médio de R$ 20,25 por 4,5 quilos, de acordo como o Dieese-AM.

O custo da cesta básica para o sustento de uma família de quatro pessoas (dois adultos e duas crianças, sendo que estas consomem o equivalente a um adulto) foi de R$ 1.115,79 durante o mês de março de 2017. Esse valor equivale a aproximadamente 1,19 vezes o salário mínimo bruto, fixado pelo governo federal em R$ 937. No mês anterior, o custo da cesta básica para esta mesma família era menor e foi de R$ 1.126,32, 1,20 vezes o salário mínimo bruto praticado naquele momento.

Joandres Xavier

EM TEMPO