Feijão e outros 7 produtos sobem e deixam mais cara a cesta básica do manauara em 2,10%

A alta no preço de oito produtos deixou a cesta básica de alimentos do manauara calculada em R$ 409,88 neste mês. O valor é 2,10% maior que em setembro, segundo dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), nesta segunda-feira (7). O feijão tipo ‘carioquinha’ é o item mais caro, aumentando em 9,45%, seguida do óleo de soja (7,08%). A carne e a farinha foram os únicos itens que apresentaram queda em outubro, de -1,23% e -0,39%, respectivamente.

O diretor técnico do Dieese, Inaldo Seixas, ressaltou que, ao longo do ano, o acumulado na variação do preço da cesta básica em Manaus já supera 11%, índice acima da inflação prevista pelo Governo Federal para fechar o ano, calculada em 7%. Segundo Inaldo, isso representa perdas para o consumidor. “Se a alimentação está aumentando acima da inflação, o impacto no orçamento do trabalhador comum será enorme”, observou.O contador Wanderley Oliveira, 46, frequenta, mensalmente os supermercados da cidade e disse que gastou cerca de R$ 600 em outubro, sentindo a alta no preço de produtos como arroz, óleo, queijo, farinha, tomate e cebola. “Cortei alguns itens para economizar no fim do mês e deixar para comprar só o necessário. Sempre levo o frango que está mais barato e aproveito as promoções”, disse.Os outros produtos que tiveram aumento além do feijão e do óleo foram açúcar (5,74%), tomate (4,61%), café (3,65%), manteiga (3,08%), arroz (2,35%) e leite (1,79%). Apenas dois produtos – pão francês e a banana – não tiveram variação no preço em Manaus.

A nível nacional, a capital amazonense ficou na 14º posição de preços das cestas básicas. O preço mais alto foi registrado em Porto Alegre (RS)/ R$ 478,07 e a mais barata em Natal (RN)/ R$ 366,90.

Joandres Xavier

Jornal EM TEMPO