Federação oferta ginástica rítmica e artística para crianças na Vila Olímpica

Com o objetivo de descobrir novos talentos, a Federação Amazonense de Ginástica (FAG) abre as inscrições, a partir desta segunda-feira (20), para as modalidades de Ginástica Rítmica e Artística (GR e GA) que serão desenvolvidas no Centro de Ginástica do Amazonas Bianca Maia Mendonça, localizada na Vila Olímpica, Dom Pedro, Zona Centro-Oeste. As aulas começam dia 6 de março.

Em 2016, um total de 554 crianças participaram do projeto. Este ano, as atividades de Ginástica Rítmica e Artística estão com 550 vagas disponíveis para crianças de 5 a 9 anos de idade e com duas turmas para o sexo masculino. De acordo com a coordenadora das atividades, Alessandra Balbi, o principal objetivo da escolinha é massificar a ginástica no Amazonas e desvendar atletas.

“O projeto possui um trabalho sistematizado com profissionais de excelência, preparando os atletas desde a iniciação até a competição. Com o tempo, a criança vai pegando jeito, durante o ano faz várias apresentações nas datas comemorativas e, assim, detectamos talentos e encaminhamos para os clubes, e a criança vai se aperfeiçoando nas competições. Queremos descobrir novos talentos, acompanhar o crescimento desses alunos e, principalmente, temos o objetivo de massificar a ginástica no Amazonas”, comentou Alessandra.

Ainda segundo a coordenadora, a ideia é popularizar a modalidade, principalmente, entre o sexo masculino, que vem criando identidade com a GA. “Após as Olimpíadas, registramos um interesse muito grande das pessoas em relação ao esporte e essa ascendência veio do sexo masculino, que era extremamente tímido até dois anos atrás. Nosso foco é que essa classe possa cada vez mais dominar a área”, destacou a professora.

Inscrições

Os responsáveis devem ir ao Centro de Ginástica do Amazonas, a partir desta segunda-feira (20) até quinta-feira (23), das 8h às 12h ou das 14h às 17h, portando duas fotos 3×4, declaração de escolaridade da criança, cópia da certidão de nascimento, comprovante de residência, bem como RG e CPF do responsável. Na ocasião, será cobrada uma taxa de matrícula no valor de R$20 e taxa mensal de R$10.

As aulas do projeto acontecem em dois períodos, pela manhã e tarde, sendo das 8h às 11h e das 14h às 18h. A ação tem parceria com o Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Com informações da assessoria