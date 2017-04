Fecomércio é contra a greve geral no Amazonas

A Federação do Comércio do Amazonas (Fecomércio) manifesta que é contra a greve geral que está sendo convocada por várias centrais sindicais nesta sexta-feira(28) em todo o Pais. Essa paralisação geral tem como proposta protestar contra o pacote de reformas do governo Temer.

Para José Roberto Tadros, presidente da Federação, o momento econômico que o país enfrenta não justifica a paralisação. “Essa greve é mais política do que pelo trabalhador”, comenta.

Além disso o presidente explica que essas reformas servem para modernizar sas leis do trabalho. “As leis que regem o trabalho no Brasil ficaram anacrônicas, por isso precisa mudar”. A federação apoia a reforma como forma também de garantir emprego.

Já Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) entende aprovação do texto-base da Reforma Trabalhista na Câmara dos Deputados como um avanço para o segmento varejista e para mercado de trabalho brasileiro. Para a entidade que representa cerca de 450 mil lojistas em todo país, a mudança deve estar alinhada com as modernizações das leis trabalhistas já realizadas em vários países. Outro ponto importante é que a reforma estimulará a formalização dos postos de trabalho.

“A modernização trabalhista é a grande mudança que o Brasil necessita para aumentar a geração de empregos e contribuir de forma decisiva para a retomada da economia doméstica”, destaca o presidente da entidade, Honório Pinheiro.

O PL 6787 /2016 que segue agora para aprovação no Senado Federal mantém os direitos dos trabalhadores, como o pagamento do salário mínimo, 13º, férias, e confere a flexibilidade necessária às relações entre empregado e empregador.

A manutenção do trabalho intermitente no texto base, por exemplo, é um progresso para empregado que poderá conciliar as questões pessoais com a atividade laboral e ao mesmo tempo permite uma melhor adequação aos serviços prestados às empresas.

