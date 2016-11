Fecomércio divulga horário de atendimento das lojas do Centro e shoppings de Manaus para esta terça

Nesta terça-feira (15), é feriado em todo Brasil em comemoração ao dia da Proclamação da República. Lojistas do Centro e de shoppings de Manaus sabem que muitos consumidores aproveitam a data para irem às compras e, por isso, divulgaram os horários de atendimento.

Segundo a Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomércio), as lojas do Centro da cidade vão funcionar entre às 9h e 13h. Confira o horários de outros pontos comerciais:

• Manauara Shopping

Lojas âncoras: 13h às 21h

Lojas satélite: 14h às 22h

Praça de alimentação: 12h às 22h

• Sumaúma Park Shopping

Lojas: 14h às 21h

Praça de alimentação: 12h às 22h

A Feira de Produtos Regionais, que acontece todas as terças no estacionamento do Sumaúma, também vai funcionar com horário diferenciado, iniciando às 16h e encerrando as atividades às 20h.

• Shopping Ponta Negra

Lojas: 14h às 21h

Praça de alimentação: 12h às 22h

• Amazonas Shopping

Praça de Alimentação e Lazer: 12h às 22h

Âncoras e Megalojas: 12h às 21h

Demais lojas: 14h às 21h

Carrefour: 08h às 22h

• Shopping Studio 5 – 10h às 22h

• Shopping Manaus Via Norte

Lojas: 14h às 22h

Praça de alimentação: 12h às 22h

• Manaus Plaza Shopping

Lojas: 14h às 20h

Praça de alimentação: 11h às 21h

• Millennium Shopping

Lojas: 14h às 20h

Praça de alimentação: 12h às 22h

• Solimões Plaza – 9h às 15h