FCecon forma oito especialistas em diversas áreas da medicina

Oito médicos especializados em diferentes áreas vão se formar na sexta-feira (31), às 19h, no Conselho Regional de Medicina (CRM), localizado na avenida Raimundo Parente, bairro Flores, Zona Centro-Oeste. Os profissionais fazem parte do Programa de Residência Médica da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon).

Os novos especialistas são: Eduardo Antônio Barbosa de Andrade, Márcio Costa Fernandes, Adalberto Caoru Haji Júnior, Rebeca Aparecida dos Santos di Tommaso, Paulo Sérgio Saraiva Santiago, Bernardes Leite de Oliveira, Ianaçara Machado da Fonseca e Igor Gioia Fonseca. Eles se juntam a outros 20 profissionais especializados com o suporte da instituição.

Lançado há 11 anos, o Programa de Residência já conta com cinco especializações, sendo que a primeira foi em Cancerologia Cirúrgica. Neste ano, a FCecon forma o primeiro especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Além deles, serão diplomados dois especialistas em Cirurgia de Cabeça e Pescoço, dois em Cancerologia Cirúrgica, dois em Cancerologia Clínica e um em Mastologia. Os cursos duram entre dois e três anos, dependendo da especialidade.

Processo de formação

Vinte e um médicos ainda passam pelo processo de formação na unidade hospitalar, sendo oito deles, inseridos no Programa no início do mês, após processo seletivo. A FCecon oferta anualmente 11 vagas, através de edital, com bolsas financiadas por diversas fontes, entre elas, o Ministério da Saúde. A expectativa é o lançamento da residência em Anestesiologia, prevista para ser lançada no próximo ano.

De acordo com a diretora de Ensino e Pesquisa da Fundação, Dra. Kátia Luz Torres, o Programa de Residência Médica FCecon é de extrema importância para a área da saúde na região, pois possibilita que médicos recém-formados se especializem no Amazonas, sem a necessidade de deslocamento.

“Antes de ampliarmos a lista de cursos ofertados, observávamos que muitos médicos recorriam a instituições situadas em outros estados brasileiros e até de fora do País, para especializarem-se. Na oncologia, especificamente, ainda temos uma carência de profissionais no mercado. Por isso, apostamos no lançamento de novos cursos, ampliando a área de ensino na nossa unidade, que hoje é considerada referência em cancerologia na Amazônia Ocidental”, explicou.

Com informações da assessoria