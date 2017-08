FCecon faz ação em alusão ao Dia de Combate ao Fumo

Especialistas afirmam que o cigarro mata 5 milhões de pessoas todos os anos – fotos: Divulgação

A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (Susam), realiza, hoje (29), uma série de atividades recreativas e educativas, alusivas ao Dia Nacional de Combate ao Fumo. A abordagem acontece na escola municipal Elvira Borges, bairro Compensa, Zona Oeste. A expectativa é de que, ao menos 170 pessoas, entre alunos e professores, participem da ação, coordenada pelo Departamento de Prevenção e Controle do Câncer (Dpcc-FCecon).

Conforme a última pesquisa Vigitel (por inquérito telefônico), encomendada no ano passado, pelo Ministério da Saúde, Manaus figura em 23ª colocada, entre as 26 capitais mais o Distrito Federal, em percentual de fumantes adultos, com 5,6% da população com mais de 18 anos consumindo tabaco. O número ainda preocupa especialistas.

O diretor-presidente da FCecon, cirurgião oncológico Marco Antônio Ricci, ressaltou que a criação da data teve como principal objetivo reforçar as ações nacionais de sensibilização e mobilização para os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo tabaco. “Além das doenças cardiovasculares, o cigarro também está associado diretamente a diversos tipos de câncer, como o de pulmão, traqueia, boca, estômago e bexiga. Depois do envelhecimento, ele é o principal fator de risco isolado para as neoplasias malignas. Então, precisamos investir em ações como essa, que levem informação de qualidade à população”, destacou.

Estimativas

De acordo com a projeção mais recente do Instituto Nacional do Câncer (Inca), órgão subordinado ao Ministério da Saúde (MS), os cânceres de traqueia, brônquio, pulmão, estômago, cavidade oral, laringe, bexiga e esôfago, devem registrar, juntos, 980 casos no Amazonas, neste ano, quase 19% de todos os diagnósticos de neoplasias malignas

previstos para o Estado.

O dia Nacional de Combate ao Fumo foi criado há 31 anos (1986), por meio da Lei Federal 7.488, que inaugurou a normatização voltada para o controle do tabagismo como problema de saúde coletiva.

Segundo a enfermeira oncológica Marília Muniz, coordenadora estadual da Atenção Oncológica, o tema trabalhado neste ano, conforme orientação do Inca, é bem objetivo: ‘Cigarro Mata’.

A coordenadora informou que, abordagens como essa, em escolas públicas, têm se tornado mais frequentes, já que o tabagismo atrai não só adultos mas, principalmente, jovens. Por isso, a conscientização deve ocorrer de forma precoce. “O cigarro mata, anualmente, cerca de 5 milhões de pessoas”, disse.

