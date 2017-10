FCecon comemora o ‘mês da criança’ com pacientes pediátricos e profissionais de saúde

A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) realiza, nesta sexta-feira (20), uma confraternização com pacientes pediátricos, familiares e profissionais da área da saúde, alusiva ao Dia das Crianças, comemorado na primeira quinzena deste mês.

Com o tema “Os Super-heróis”, a atividade reunirá cerca de 150 crianças, durante uma vasta programação, que vai das 9h às 16h, no auditório da unidade hospitalar (rua Francisco Orellana, Dom Pedro, zona Centro-Oeste). Além de fortalecer o vínculo entre os participantes, o evento visa reforçar a Política de Humanização no âmbito da instituição, explicou o diretor-presidente, cirurgião Marco Antônio Ricci.

A atividade lúdica já é tradição na Fundação e acontece há, pelo menos, oito anos. Neste ano, o evento conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, através do Fundo Manaus Solidária, que vai doar cerca de 100 brinquedos para serem destinados aos pacientes.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

Além disso, haverá também a distribuição de brindes doados pelas ONGs Liga Amazonense Contra o Câncer (LACC) e Rede Feminina de Combate ao Câncer, pintura facial e brinquedos infláveis para os pequenos se divertirem. Profissionais voluntários do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) também participarão. O Grupo de Apoio à Criança com Câncer (Gacc), um dos parceiros da FCecon, ajudará na mobilização e organização do evento.

Entre as atrações estão: banda Di Bubuia, apresentação de musicoterapia a convite do Serviço de Psicologia da FCecon, apresentação musical de alunos do curso de Pedagogia da Faculdade Estácio e a interação do grupo de animação hospitalar Rei David.

“O câncer pediátrico vem acompanhado de algumas peculiaridades, entre as quais está a retirada da criança da escola, reduzindo o convívio social; o longo período de tratamento e, em alguns casos, uma estadia de semanas em enfermarias hospitalares. Por isso, procuramos ampliar as ações de humanização, atingindo todos os públicos, mas, em especial, o infantil, levando carinho, afeto e solidariedade. A empatia é a palavra-chave na nossa rotina. Assim, estabelecemos uma relação mais próxima com os familiares e exercitamos o amor ao próximo”, destacou a coordenadora do Departamento de Prevenção e Controle do Câncer (DPCC), enfermeira oncológica Marília Muniz.

Além do DPCC, participam da programação os serviços de Enfermagem, Nutrição, Psicologia e Comissão de Humanização. Colaboradores da unidade hospitalar, como a Ordem DeMolay e o Magnus Buffet, que doaram brinquedos e o lanche, respectivamente, também estarão presentes.

Com informações da assessoria

