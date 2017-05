Fazendeiro que fez selfie com sucuri de cinco metros no AM diz que não sentiu medo

Fazendo jus ao ditado “Coragem é para poucos”, o pecuarista Carlos Andrade, de 22 anos, foi ao extremo e fez uma ‘selfie’ na Amazônia com uma sucuri de, aproximadamente, 5 metros de comprimento. O fato inusitado aconteceu na fazenda “Sonho Azul”, na zona rural do município de Nhamundá (a 383 Km de Manaus), capital do Amazonas.

A foto, segundo Carlos André, em entrevista ao Portal EM TEMPO, foi feita no dia 22 de maio, porém, devido o local não ter sinal de internet, só foi compartilhada na rede social no último sábado (27). Minutos após a publicação da ‘selfie’, a foto viralizou na internet.

O rapaz, que mora em Parintins (a 369 Km de capital), contou que a família possui uma fazenda em Nhamundá, onde eles sempre passam os fins de semana. No dia do fato, Carlos estava caminhando pela beira do rio, quando avistou o animal. “Eu a avistei com a cabeça fora da água. No primeiro instante pensei, vou puxar a cobra pelo rabo, mas aí percebi que ela estava muito quieta, parecia que estava morta ou digerido alguma coisa. Resolvi ir até a casa da fazenda e pegar o meu celular para fazer uma foto”, contou o jovem.

O impressionante, segundo ele, é que quando retornou para a beira do rio a cobra ainda estava lá, como se estivesse o esperando para ser fotografada.

“Ainda demorei um pouco para ligar o celular e ela lá, com toda paciência me esperando. Na medida que eu entrava na água, ela ia se afastando. De repente ela parou em um tronco de arvore e colocou a cabeça em cima de um pau. Nesse momento pensei: “Se ela me esperar, dá para fazer uma foto”. Fui andando para perto dela, a cada passo eu imaginava que ela poderia me pegar, mas mesmo assim continuei. Fiz várias fotos e quando percebi já estava muito próximo a ela, levantei meu braço,fiz a ‘selfie’ e saí da água”, contou.

Após sair da água e ver as fotos, o pecuarista contou que não acreditou que tinha chegado tão perto da sucuri . “Só ai caiu a ficha e senti um pouco de medo.Quando vi a foto não imaginei que havia chegado tão perto. Assim que fiz a foto, saí da água e ela também começou a afundar. Era enorme, muito grande mesmo. Só senti medo depois, mas quando uma coisa é perigosa, a gente tem mais curiosidade”, brincou.

O rapaz contou que já tinha visto outras cobras pela região, mas não tão perto como essa. Segundo ele, é comum ver esse tipo de réptil em áreas de igapó.

Apaixonado por animais, Carlos André disse que sua intenção era somente registrar o momento, pois como a sucuri é conhecida como a Anaconda da Amazônia, ele queria fazer uma foto com o animal. “Tinha que acontecer mesmo, parece que ela me esperou. Sempre gostei de animais, se eu pudesse, registraria bichos a todo momento”, falou.

Imagem viralizou na internet

A foto viralizou na internet. A imagem teve mais de 5 mil compartimentos só em uma publicação, além de inúmeras curtidas e comentários.

O assunto também virou um ‘debate’ nas redes sociais, algumas pessoas questionaram que a foto era uma montagem. Outras pedem que a foto seja analisada pelo detetive virtual, personagem de um programa de televisão, que desvenda fatos compartilhados na internet.

“Muita gente me ligou, mandaram mensagens. Todas querendo saber como foi que aconteceu. Algumas pessoas achavam que era montagem, mas não é, a foto é real. Parece que a coragem tomou conta de mim, quando percebi já estava dentro da água. Não imaginava que a foto iria tomar essa proporção tão grande”, finalizou ao rapaz, que sorriu ao ser comparado com o biólogo Richard Rasmussen.

Mara Magalhães

EM TEMPo