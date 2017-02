Favorito, Jacaré encara Boetsch no UFC 208

Nascido no Espírito Santo e radicado no Amazonas, o lutador Ronaldo Jacaré entrará em cena na noite deste sábado (11), diante o norte-americano Tim Boetsch pelo UFC 208, que está marcado para ter seu card principal iniciando às 23h (horário de Manaus), na Barclays Center, no Brooklyn, em Nova York (EUA).

Franco favorito para o combate desta noite e melhor posicionado no ranking da categoria do que o rival, Jacaré garante estar preparado para a luta.

“Não sinto pressão por ser favorito, isso é uma coisa que não entra no octógono. Favoritismo fica na porta. Lá dentro é que se resolvem as coisas. Estou tranquilo para lutar, como sempre estive. Pronto para realizar uma grande luta”, disse.

Após as dificuldades em encontrar um oponente pelo card, já que nenhum “top” estava preparado para enfrentá-lo, o lutador de MMA admite que o combate contra Boetsch não era o mais desejado, mas necessário para se manter em atividade.

“Não é a luta que eu queria, mas foi a que surgiu. O Tim foi guerreiro, não negou e aceitou o desafio. Eu também, já que ele é um cara duríssimo. Já que os considerados tops estão correndo ou lesionados, eu encaro desafios. Sou lutador e lutador de verdade é assim, não corre de desafio algum”, cutucou.

Projetando uma vitória na noite de hoje, Jacaré prefere não escolher seu próximo rival, mas afirma estar preparado tanto para uma revanche contra Yoel Romero como contra encarar

Michael Bisping.

“Qualquer um dos dois. Se o frouxo do Bisping parar de correr, pode ser contra ele. Vou dar o que ele merece, que é uma verdadeira surra. Mas meu foco, no momento, está 100% no Boetsch. Ele é um cara perigoso e que merece todo respeito”, disse Jacaré.

O rival desta noite, aliás, tem elogiado bastante o amazonense, classificando-o como o melhor lutador da categoria da atualidade. Na mesma linha, Jacaré demonstrou respeito ao adversário.

“Ele falou bem de mim e eu falo bem dele. Ele é um cara muito complicado, um problemão para resolver dentro do octógono. Mas ele está certo, tem que falar que vai me ganhar mesmo. Imagina ele falando que vai perder? (Risos)”, brincou.

Preparação

Dono de um preparo físico invejável, o lutador radicado acredita estar vivendo sua melhor fase da carreira.

“Estou ótimo e pronto, me sentindo muito bem para esse importante desafio. Acredito que passo sim pelo meu melhor momento como lutador. Estou me sentindo cada vez melhor com o passar do tempo. Estou muito feliz com meu atual rendimento”, disse, convicto.

Além da luta envolvendo Ronaldo Jacaré x Tim Boetsch, o card principal do UFC 208 terá combates como Holly Holm x Germaine De Randamie, Anderson Silva x Derek Brunson e Glover Teixeira x Jared Cannonier.

Disputa de cinturão

Obcecado pelo cinturão dos médios, que tem como detentor o inglês Michael Bisping, Jacaré adotou um discurso mais ameno em relação ao assunto, mas garantiu que seguirá batalhando até chegar sua vez.

“Eu decidi que não vou mais me preocupar com isso, porque a chance pelo título vai aparecer na hora certa. Eu determinei bater em todo mundo na categoria, quem quiser me enfrentar terá que me aguentar. Vou fazer isso até o UFC não ter mais para onde correr a não ser me dar o ‘title shot’”, frisou Jacaré.

Dono de excelentes performances e resultados, ele aguarda ansiosamente pela oportunidade de lutar pelo título da categoria. “Só falta o chefão bater o martelo e falar que eu sou o desafiante. Tenho vitórias convincentes, vendo bastante, tenho milhares de seguires nas redes sociais, uma carreira brilhante no jiu-jitsu, fãs por todo o mundo, uma torcida gigante. Só falta eu vencer o Boetsch e casarem essa luta contra o Bisping. Estou pronto para dar essa alegria ao povo brasileiro, levar o cinturão peso médio do UFC de volta para o país”, continuou.

Perguntado acerca do interesse do brasileiro Anderson Silva em também disputar o cinturão, Jacaré elogiou o companheiro de treinos, mas afirmou que o momento agora é dele.

“Não furo de fila e jamais penso nisso. O Anderson é uma lenda, é o maior campeão da história do UFC, mas é o meu momento. Estou embalado por uma grande vitória contra ninguém menos que o Vitor Belfort, outra lenda viva do nosso esporte. Ele está certo em buscar o cinturão novamente, mas acredito que eu estou na frente dele nessa fila”, frisou Ronaldo Jacaré.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO