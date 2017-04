Faturas de água serão suspensas ou reduzidas para moradores do Nova Cidade

As faturas de água, de usuários do serviço de mais de dez ruas do bairro Nova Cidade, na zona Norte, vão ser suspensas ou terão o valor abatido. A determinação foi do prefeito em exercício, Marcos Rotta, devido ao fornecimento de água ter sido interrompido após um problema com a bomba que abastece a área.

Técnicos da Unidade Gestora de Projetos Municipais de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (UGP-Água), responsável pela fiscalização contratual da concessionária Manaus Ambiental, foram quem constataram o problema e imediatamente levaram ao conhecimento do prefeito.

“Ciente do transtorno que a falta de água ocasiona às famílias, a prefeitura determinou ainda que a concessionária, através de carros-pipas, forneça água à localidade até que o problema seja normalizado completamente”, explicou o coordenador da UGP-Água, Sérgio Elias.

O diretor comercial da concessionária, Guido Fontgalland, disse que na última sexta-feira (31), a Manaus Ambiental esteve com lideranças comunitárias do bairro Nova Cidade explicando de que forma a empresa estará aplicando as medidas compensatórias.

“Nesta terça-feira (4) estaremos concluindo o levantamento das ruas e famílias do bairro Nova Cidade que foram prejudicadas pela falta do abastecimento de água. A partir daí, vamos avaliar o faturamento de cada residência e fazer os devidos ajustes. Por exemplo, os moradores que não consumiram água neste período terão suas faturas isentas”, completou.

A medida compensatória será válida para as residências situadas na avenida Margarita e nas ruas Acapulco, Cartagena, Tibéria, Bergano, Taiz, Sadah, Agana, Jakarta, Bagdá, Bombain e Cidade do Porto.

Interrupção

A interrupção do fornecimento no local aconteceu em decorrência de uma bomba de água com defeito. A equipe da Manaus Ambiental realizou o conserto do equipamento na última quinta-feira (30), porém, devido à falta de energia que afeta o bairro, o fornecimento ainda não foi cem por cento normalizado.

Com informações da assessoria