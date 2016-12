Faturamento do PIM vai fechar com queda de 13%

O faturamento do Polo Industrial de Manaus (PIM) em 2016 ficará em US$ 20,9 bilhões, o que significa retração de 13% em relação ao ano de 2015, que já havia decrescido 35,12% em comparação com 2014.

A estimativa foi feita, nesta sexta-feira (16), pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Antonio Silva, na última reunião do ano da entidade. “Caso se confirme o prognóstico, regrediremos para patamar inferior ao de 10 anos atrás, isto é, o ano de 2006, que foi de US$ 22,7 bilhões”, disse.

Antonio Silva disse que o cenário econômico para 2017 é preocupante, com previsão de inflação alta, queda do PIB, escassez de recursos, crescimento do nível de desemprego, situação desfavorável do câmbio, queda das exportações e consequentes desníveis da balança de pagamentos, itens que minam a confiança do empresariado.

De acordo com Silva, a escassez das linhas de crédito, volta da inflação com reajustes de preços, aumento do custo de energia elétrica e a queda da renda da população foram outras variáveis que agravaram a crise no Amazonas.

Sobre o desemprego, o presidente da Fieam citou a redução de, aproximadamente, 10 mil empregos no PIM, queda de 12% em relação ao ano anterior, mantendo o contingente de mão de obra de 78 mil vagas ocupadas.

Para 2017, Antonio Silva acredita que o custo financeiro elevado tende a continuar, o que afetará o caixa das empresas, além dos juros que devem permanecer altos, resultando em piora dos índices de inadimplência, cuja previsão é fechar este ano com percentual de crescimento superior a 14%.

“Todos esses fardos se refletem negativamente nas receitas e fontes de recursos do Estado como um todo e das entidades como as integrantes do Sistema Fieam (Fieam, Sesi, Senai e IEL). Mesmo assim, não deixamos de realizar nossa missão, colaborando na educação, capacitação e no bem-estar do trabalhador da indústria, seus dependentes e também da comunidade”, relatou.

Construção do ISI

Para 2017, Antonio Silva anunciou a construção da sede do Instituto Senai de Inovação (ISI em Microeletrônica), com investimento de R$ 35 milhões, sendo R$ 13 milhões em obras e R$ 22 milhões na aquisição de equipamentos.

O ISI deve ser concluído no final de 2017. A verba é oriunda do financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), valor que já foi liberado e que, inicialmente, está sendo utilizado para compra de máquinas e aparelhos de alta precisão e tecnologia.

As obras, que serão realizadas em espaço de 204 mil metros quadrados, na Zona Leste, na área do Clube do Trabalhador, devem iniciar no primeiro trimestre de 2017.

A nova infraestrutura de tecnologia de ponta vai receber doutores, mestres, engenheiros, pesquisadores, técnicos e bolsistas, para atender tanto a demanda local quanto nacional em pesquisas e inovações em sensores e encapsulamentos dos circuitos microeletrônicos das linhas de produção.