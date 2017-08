Faturamento da indústria de bens de capital cresce 1,7% em julho

Já o balanço comercial do setor teve um saldo negativo de US$ 427,6 milhões – Ione Moreno

Em julho, o faturamento da indústria de máquinas e equipamentos subiu 1,7% em comparação com o mesmo mês do ano passado e caiu 1,6% em relação a junho, somando R$ 5,86 bilhões. O dado foi divulgado hoje (30) pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).

No acumulado entre janeiro e julho, o setor faturou R$ 37,9 bilhões, queda de 5,6% na comparação com os sete primeiros meses do ano passado. Segundo a Abimaq, o recuo pode ser explicado pela valorização do real.

Já o balanço comercial do setor teve um saldo negativo de US$ 427,6 milhões, o que representou recuo de 54,2% em relação a julho do ano passado e alta de 70,2% em comparação a junho. As exportações atingiram US$ 727 milhões em julho, crescimento de 20,2% em relação ao ano passado. Já as importações somaram US$ 1,15 bilhão, queda de 24,9% na mesma comparação.

No acumulado dos sete primeiros meses do ano, a balança comercial da indústria de máquinas e equipamentos ficou negativa em US$ 2,4 bilhões, o que representou queda de 55% em relação ao ano passado.

Emprego

O balanço divulgado nesta quarta-feira pela Abimaq mostrou queda de 5,6 % no número de empregados no setor na comparação com o ano anterior, somando 288,7 mil pessoas ocupadas. Segundo a Abimaq, isso significou a redução de 17,4 mil postos de trabalho. Desde 2013, informou a associação, o setor perdeu 91 mil postos de trabalho.

