Fátima Bernardes enaltece feminismo em final do ‘BBB17’ com três mulheres

Fátima Bernardes conversou na manhã desta quinta-feira (13), durante o “Encontro”, com as três finalistas do “BBB17”, Emilly, Vivian e Ieda.

A apresentadora enalteceu a final do programa ter três mulheres. “Aproveitem as últimas horas de maneira fraterna”, disse a apresentadora. “Vocês estão exercitando a sororidade, que é a amizade entre as mulheres. Quem chegar lá estará representando essa causa”, afirmou, se referindo a vencedora, que será revelada ainda nesta quinta (13).

Na segunda-feira (10), Marcos, o último homem a participar do “BBB17”, foi expulso do reality acusado de agredir física e psicologicamente Emilly, sua namorada na casa.

Folhapress