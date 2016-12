Fátima Bernardes diz que seu 2016 ‘foi um ano sem cor’

O último “Encontro” (Globo) de 2016, exibido nesta sexta (30), trouxe pautas típicas desta época do ano, com dicas sobre numerologia e cores de figurino para a noite da virada.

Mas foi uma análise do ano de Fátima Bernardes e uma previsão do que será 2017 para a apresentadora, ambas feitas pelo numerólogo Oscar Ahumada, que chamaram a atenção da plateia e do público da internet. Ao ouvir o especialista, ela assentiu e disse ter se tratado mesmo de “um ano sem cor”. Após o comentário, ouviu-se um burburinho no estúdio.

Em agosto passado, ela e William Bonner anunciaram o divórcio, após 26 anos juntos.

“2016 foi um ano de desencontro”, afirmou Ahumada. “Se prepara, porque em 2017 você vai tomar as decisões da sua vida, vai ser dona do seu nariz”. Já um pouco sem graça, Fátima sorriu e completou com um “que bom, sabia que 2017 não iria me decepcionar”.

Ao final do programa, ela se emocionou e chegou a ficar com os olhos cheios de lágrima. Antes de anunciar que estará de férias pelas próximas três semanas, falou que, para 2017, espera encontrar a felicidade em pequenos momentos do cotidiano.

Piada

Em outubro, uma piada comparando casamento à prisão feita pela apresentadora levou a internet à loucura. Na ocasião, ela recebia a atriz Klara Castanho, que contou como era ser menor de idade e emancipada. Em tom de brincadeira, a jovem disse que podia até se casar ou ser presa, embora não pretendesse passar por nenhuma das situações.

Rápida no gatilho, Fátima disse: “Até porque casamento e prisão são quase a mesma coisa, né?”. O episódio rendeu inúmeros memes.

FolhaPress