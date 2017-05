Fast vira para cima do São Raimundo em tarde de Peninha

Em busca da liderança do grupo A2 do Campeonato Brasileiro Série D, o Fast venceu o São Raimundo/PA, por 3 a 2, na tarde deste domingo (28), na Arena da Amazônia. O duelo foi válido pela segunda rodada da primeira fase do certame. Peninha duas vezes e Felipe marcaram para o Rolo Compressor. Dedeco e Guilherme assinalaram para o Pantera paraense.

Dentro de campo, o Fast venceu na garra e na técnica uma equipe aparentemente mais entrosada, que apresentou um volume de jogo até maior, porém, o time da casa foi mais decisivo. Com o triunfo, o Tricolor somou quatro pontos e assumiu a liderança da chave.

No campo

Willian Saroa foi derrubado na entrada da grande área pelo volante Wanderlan. Aos 34, o meia-atacante Peninha cobrou falta com categoria e abriu o placar para o time da casa: 1 a 0.

Não deu tempo para os amazonenses comemorarem. Logo aos 38, Tubarão enfiou bola pelo centro e deixou o meia Dedeco na cara do gol, que tocou rasteiro na saída do goleiro Maycki Douglas e deixou tudo igual: 1 a 1.

Segundo tempo

Os paraenses viraram o placar aos 20 minutos do segundo tempo. Valdanes cruzou bola venenosa na pequena área, Guilherme antecipou-se ao goleiro e cabeceou para dentro da rede: 2 a 1.

Pouco depois foi a vez do Fast “jogar água no chope” do rival. Aos 23, Wagner Diniz foi à linha de fundo pela direita e cruzou na cabeça de Felipe, que desviou no canto direito do goleiro paraense: 2 a 2. Novamente ninguém passou mais de cinco minutos à frente do placar.

Os amazonenses provaram a força de um atual campeão estadual. Em jogada de velocidade, o meia Peninha foi derrubado na entrada da grande área aos 35. Em tarde de estreia, ele mesmo pegou a bola e cobrou tirando da barreira, marcando um golaço: 3 a 2.

Pós-jogo

“Imaginava marcar um golzinho. Mas marcar duas vezes ultrapassou a minha expectativa da estreia dos sonhos”, disse Peninha na saída de campo.

“Quando percebi que o Wagner conseguiu se livrar do marcador, eu entrei entre os dois zagueiros, sabia que a bola viria até mim, para escorar à dentro do gol”, reiterou Felipe.

Para o técnico do Fast, Donmaques Mendonça, foi preciso retirar um homem de área e dá contensão ao meio. “Precisei mexer no time, pois foi necessário explorar os lados, depois foi percebível o aumento de rendimento do time. Temos uma equipe qualificada. Vencemos na tática e na garra”, disse o técnico tricolor.

Capitão da equipe de Santarém, Wanderlan agradeceu a presença do torcedor e lamentou o revés. “Estávamos bem no jogo. São jogos difíceis que não pode vacilar. Série D é outra coisa”, disse. “Vence que faz gols e não quem toma conta do jogo”, desabafou o técnico panterense Lecheva.

Ficha Técnica

FAST 3X2 SÃO RAIMUNDO

Local: Arena da Amazônia, em Manaus (AM)

Juiz: Antônio Neuriclaudio R. Costa (AC)

Gols: Peninha 34, Dedeco 38 do 1º; Guilherme 20, Felipe 23 e Peninha 35 do 2º;

Cartões amarelos: Wanderlan, Tubarão e Roger

FAST: Maycki Douglas; Wagner Diniz (Nego), Romário, Bianor e Tiago Félix (André Luiz); Augusto, Willian Saroa e Peninha; Robinho, Leonardo (Werley) e Felipe

Técnico: Danmarques Mendonça

SÃO RAIMUNDO: Roger; Leandrinho (Will), Wanderlan, Rubran e Tubarão; Denis Pedra, Guilherme (Anderson), Dedeco e Valdanes; Pimenta (Everson Bial) e Tiago

Técnico: Lecheva

João Paulo Oliveira

