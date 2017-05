Fast vence São Raimundo por 3 a 2 e estaciona na terceira colocação do estadual

O Fast não tomou conhecimento do lanterna e matematicamente rebaixado São Raimundo e venceu por 3 a 2 na Arena da Amazônia. A partida ocorreu na noite desta terça-feira (2) e foi válida pela décima segunda rodada da primeira fase do Campeonato Amazonense 2017.

Para o Rolo Compressor foram as redes Werley, Felipe e Leo Guerreiro. O Tufão da Colina anotou com Gustavo e Gilmar.

Com o resultado positivo, o Fast somou 19 pontos, ultrapassou Manaus FC e Rio Negro e assumiu a terceira colocação dentro do G-4 que vai à semifinal do estadual. O São Raimundo com apenas um ponto conquistado é o lanterna da competição.

O jogo

O São Raimundo foi a campo disposto a somar os primeiros três pontos no certame. Aos 42 minutos do primeiro tempo, o atacante Maués foi derrubado pelo lateral-esquerdo fastiano Thiago Félix e o juiz Reginaldo Vasconcelos Noronha marcou pênalti. O zagueirão Gustavo cobrou e abriu o placar para o Tufão; 1 a 0.

O Fast retornou dos vestiários com outra atitude. Aos cinco minutos do segundo tempo, o meia Werley chutou forte de fora da área e deixou tudo igual; 1 a 1. Aos 15, ocorreu a virada fastiana. Robinho chutou cruzado e a bola explodiu na mão de Ronilson e o juiz marcou pênalti. Felipe cobrou e virou o jogo; 2 a 1.

A fim de matar o jogo, o Fast chegou ao terceiro gol. Aos 27, Felipe cruzou para Leo Guerreiro que escorou para o fundo da rede; 3 a 1. O São Raimundo ainda diminuiu cinco minutos mais tarde. O zagueiro Gustavo foi derrubado pelo goleiro Maycki Douglas e o juiz marcou o terceiro pênalti no jogo. O meia Gilmar cobrou com categoria e deu números finais ao jogo; 3 a 2 para o Fast.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO