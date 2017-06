Fast vence Princesa, conquista 3º lugar no Estadual e disputará Copa Verde 2018

O jogo aconteceu na Arena da Amazônia Vivaldo Lima – fotos: Janailton Falcão

Em duelo válido pela disputa do 3° lugar do Campeonato Amazonense 2017, o Fast venceu o Princesa do Solimões por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (14), na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. O zagueiro Bianor Neto e o atacante Vitinho balançaram as redes. Com o resultado, o Rolo Compressor garantiu vaga na Copa Verde pela segunda temporada consecutiva.

O Tricolor de Aço venceu um jogo truncado e com poucas emoções. O Princesa propôs mais espaço ao adversário e tentando explorar os contra-ataque não conseguiu triunfar. O time misto do Fast pareceu mais entrosado que o do rival. Ambas equipes entraram em campo com apenas seis titulares cada. Já, que no fim de semana estarão representando o Amazonas em rodada decisiva da Série D do Campeonato Brasileiro 2017.

Bastantes desfalcadas e com vários reservas em campo, com pouco entrosamento ambas equipes erraram muitos passes na etapa inicial. Nos primeiros 45 minutos houveram somente duas finalizações. Aos 13, Weverton passou pela defesa fastiana em velocidade e chutou por cima do gol. O Fast apresentou perigo com Cassiano, aos 39, ele entrou na grande área, cortou o defensor, mas foi prensado por Eric na hora do chute.

Ambas equipes voltaram para segunda etapa dando mais espaços e procurando chegar pelos lados. Aos 12 minutos do segundo tempo, o meia Raílson levantou bola na grande área, o zagueiro Bianor subiu no terceiro andar e de cabeça escorou para o fundo da rede; 1 a 0. A prata da casa fastiana Vitinho marcou seu primeiro gol como jogador profissional. Aos 32, ele levou a bola pela linha de fundo e bateu rasteiro no contrapé do goleiro Rascifran; 2 a 0. “Estou muito feliz, pois marquei meu primeiro gol como jogador em uma arena de Copa do Mundo. Sabíamos que a vaga na Copa Verde era fundamental para fechar com dignidade”, disse Vitinho.

Para o técnico Donmarques Mendonça, o resultado serviu para animar a equipe visando o próximo duelo pelo certame nacional. “Precisamos poupar algumas peças. Mas quem jogou e que vai entrar domingo, tenham certeza que recebem impulso para pegar o São Raimundo. Essa vitória aqui é fundamental para nosso planejamento”, disse.

Já o técnico do Tubarão de Manacapuru, Alberone, lamentou o revés. “Não tem sido fácil dar atenção aos dois campeonatos. O time não jogou mal, precisei poupar algumas peças, pois vivemos uma semana decisiva na Série D. Perdemos o Weverton e o Leozinho e a equipe se desequilibrou. Agora tem que levantar a cabeça que domingo tem mais”, encerrou.

Próximos Jogos

Ambas equipes voltam a campo no próximo domingo (18), pela Série D. O Fast visita o São Raimundo-PA em Santarém e o Princesa do Solimões tem duelo contra o líder de sua chave no certame, o invicto Atlético-AC, às 16h, no estádio Gilbertão, em Manacapuru.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO