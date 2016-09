Fast vence o Princesa do Solimões por 2 a 0 na Arena da Amazônia

O Fast superou o atual vice-campeão do estadual e venceu o Princesa do Solimões por 2 a 0 na Arena da Amazônia. A partida ocorreu na noite desta quarta-feira (14) e foi válida pela 5ª rodada do Campeonato Amazonense 2016.

Os gols saíram apenas na etapa complementar, o zagueiro Thiago Brandão abriu o placar aos 10 minutos com uma bela cabeçada. Aos 30, o centroavante Charles fechou o placar a favor ao “rolo compressor”. Com o triunfo, o time da Boulevard somou 12 pontos em quatro partidas disputadas e chega à vice-liderança da competição.

O Fast retorna aos gramados no dia 17 de setembro, às 16h, pela 6ª rodada do estadual, contra o arquirrival Nacional, na Arena da Amazônia.

Por João Paulo Oliveira