Fast vence Holanda no primeiro tempo por 1 a 0

Em campo Holanda e Fast jogavam para chegar próximo ao G4 do Campeonato Amazonense, mas fora de campo o treinador do Tricolor de Aço, João Carlos Cavalo e da Laranja, Sidney Bento, irmãos de sangue se enfrentavam em lados opostos no comando de suas equipes. O confronto fechou a rodada dupla pela sexta rodada, na noite desta quarta-feira, 5, no Estádio Carlos Zamith, Zona Leste de Manaus.

O jogo praticamente igual em todos os conceitos, ou seja, as duas equipes não chegavam com perigo na meta, faltou criatividade no meio-campo, jogadas articuladas e poder ofensivo. Aos 30 minutos, num lance individual pela direita, Railson recebe pela direita e chuta forte no canto esquerdo para abrir o placar para o Fast, 1 a 0.

Aos 34 minutos, André Luis sofre falta próximo da grande área. Robinho cobra e o goleiro coloca pra escanteio. O Fast quase ampliou aos 38 minutos de jogo, André Luis toca para Robinho na grande área, que recebe a bola e chuta em cima do goleiro. Aos 45 minutos, o Holanda quase empatou com Antony, que chutou em cima do goleiro e quase marcou.

Paulo Rogério

EM TEMPO